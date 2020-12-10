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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 10.12.2020 - 13:42 | Son Güncelleme:

Bremen aşı merkezi tanıtıldı... Günde 1500 kişiye...

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Bremen aşı merkezi tanıtıldı... Günde 1500 kişiye...
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Almanya’nın Bremen kentinde kurulumu tamamlanan koronavirüs (Kovid-19) aşı merkezi basına tanıtıldı.

BREMEN’deki fuar alanında kurulan aşı merkezi 14 Aralık Pazartesi günü aşı işlemlerine hazır olacak. Onayın alınmasının ardından ilk olarak Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in geliştirdiği aşı uygulanacak. Bremen Eyalet Sağlık Bakanı Claudia Bernhard, eksi 72 derecede saklanması gereken Pfizer ve BioNTech aşısı için hazırlıkların tamamlandığını ve ilk etapta 50 bin aşı beklediklerini ifade etti. Bernhard, aşı merkezinin giriş ve çıkış kapılarının ayrı olacağını; merkezde maske, mesafe ve hijyen kuralına uyulup uyulmadığının sıkı bir şekilde denetleneceğini belirtti. Saat 08.00 ile 20.00 arasında açık olacak merkezde günde 1500 kişiye aşı yapılması planlanıyor.

Bremen aşı merkezi tanıtıldı... Günde 1500 kişiye...

Bremen aşı merkezi tanıtıldı... Günde 1500 kişiye...

 

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