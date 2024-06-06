×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Bravo kızlar

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Aziz Nesin Kız Futbol Takımı#AVRUPADAN HABERLER
Bravo kızlar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 11:07

Aziz Nesin Kız Futbol Takımı, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Avrupa Okulları 2024 Kız Futbol Şampiyonası’nda ikinci oldu.

Haberin Devamı

MAÇLAR, Kreuzberg’deki Günter König Spor sahasında düzenlendi ve turnuvaya 10 Avrupa okulu katıldı. Turnuvada rakiplerini tek tek yenen Aziz Nesin İlkokulu Kız Futbol Takımı, finalde İtalyan temsilcisi Herman Nohl okuluyla mücadele etti. Final maçının sonlarına doğru golcü Aleyna’nın sakatlanmasıyla maçın kontrolünü Herman Nohl takımına kaptıran Aziz Nesin İlkokulu, final maçını 3-0 kaybetti ve ikinci oldu. Takımın antrenörü Emirhan Çil öğrencilerini tek tek kutladı.
Öte yandan 8. Avrupa Berlin Kız Futbol Takımı Turnuvası’nda Berlin’in tecrübeli futbol antrenörü ve pedagog Hasan Çil’e de takdir belgesi verildi. Çil, Berlin Senatosu Avrupa Okulları bölümü baş sorumlusu Kerstin Hylla tarafından onore edildi.
Aziz Nesin İlkokulu Kız Futbol Takımı oyuncuları: Sinem, Aleyna, Melis, Zeynep, Lara, Hira, Ronya, Fidan, İlayda, Lorin, Sarah.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Aziz Nesin Kız Futbol Takımı#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!