Bravo kızlar

Haberin Devamı

MAÇLAR, Kreuzberg’deki Günter König Spor sahasında düzenlendi ve turnuvaya 10 Avrupa okulu katıldı. Turnuvada rakiplerini tek tek yenen Aziz Nesin İlkokulu Kız Futbol Takımı, finalde İtalyan temsilcisi Herman Nohl okuluyla mücadele etti. Final maçının sonlarına doğru golcü Aleyna’nın sakatlanmasıyla maçın kontrolünü Herman Nohl takımına kaptıran Aziz Nesin İlkokulu, final maçını 3-0 kaybetti ve ikinci oldu. Takımın antrenörü Emirhan Çil öğrencilerini tek tek kutladı.

Öte yandan 8. Avrupa Berlin Kız Futbol Takımı Turnuvası’nda Berlin’in tecrübeli futbol antrenörü ve pedagog Hasan Çil’e de takdir belgesi verildi. Çil, Berlin Senatosu Avrupa Okulları bölümü baş sorumlusu Kerstin Hylla tarafından onore edildi.

Aziz Nesin İlkokulu Kız Futbol Takımı oyuncuları: Sinem, Aleyna, Melis, Zeynep, Lara, Hira, Ronya, Fidan, İlayda, Lorin, Sarah.