Tevfik ŞENDÖL / MÜNİH
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 14:54
Emre Çukur, Münih’te çıktığı Dünya Kıtalararası Kemer mücadelesinde Tanzanyalı rakibi Pius Mpenda’yu çekişmeli geçen 10 raund sonunda yendi.
Karşılaşmayı izleyen sivil toplum örgütü temsilcileri başta olmak üzere yüzlerce vatandaşımız Emre Çukur
'a destek verdi. Karşılaşmayı izlemeye gelen Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan
, "Münih ve görev bölgemizdeki vatandaşlarımızın yanında Almanya ve ülkemizdeki sporseverlerin de başarılarını ilgi ve takdirle takip ediyoruz. Güzel ve centilmence bir mücadele sonunda zafere ulaşan ve sevincini bizlerle paylaşan başarılı sporcumuz Emre Çukur’u içtenlikle tebrik ediyoruz. Bu önemli etkinliğe bizleri davet eden ve harika bir evsahipliği yapan Levent Çukur’a ve gece boyunca gönüllü olarak güvenliğimizi sağlayan sevgili Uğur Saz’a teşekkür ediyoruz. Bizleri bir kez daha gururlandırıp bayrağımızı dalgalandırdığın için bravo Emre" diye konuştu.