Bravo çocuklar

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OKUL takımı, Drumbo Kupası kapsamında oynanan Futsal Salon Turnuvası’nda birinci gelerek ilçe şampiyon oldu. Aziz Nesin İlkokulu öğrencileri geçen yıl Berlin Şampiyonu olmuştu. Antrenör öğretmen Hasan Çil’in talebeleri bu yıl da iddialı başladı. Finaller 2022 yılında oynanacak. Aziz Nesin İlkokulu futbol takımı, ilçe turnuvasında çıktığı ilk maçında Galilei İlkokulu’na karşı oynadı ve 1-1 berabere kaldı.

İkinci maçını Adolf Glassbrenner İlkokulu’na karşı 4-0 kazanan kırmızı beyazlıların gollerini Güblan (3) ve Kenan attılar. Üçüncü maçını Bürgermeister Herz İlkokulu’na karşı 8-0 kazanan Hasan Çil’in öğrencileri, böylelikle turnuvanın en farklı skorunu aldılar. Dördüncü ve son maç ise final havasında geçti. Rakibi Reinhardswald İlkokulu’na beraberlik yetse de Aziz Nesin futbol takımı rakibi 3-0’la yenerek ilçe şampiyonu oldu ve Berlin finallerine adını yazdırdı. Tecrübeli antrenör Hasan Çil başarılarının tesadüf olmadığını ve altında çok emek yattığını söylerken, takımıyla gurur duyduğunu ifade etti. Aziz Nesin İlkokulu takımı: Emirhan, Güblan, Batu, Enes, Ensar, Kenan, Kerem, Çağdaş, Berkay.