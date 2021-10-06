Bravo çocuklar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gözler kripto paralarda Son 8 yılda 6 defa yaşandı...Gözler kripto paralarda! Son 8 yılda 6 defa yaşandı...#Kripto Para Piyasası
114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı!#Sosyal Medya
Kimse kusura bakmasın içimi acıtır... Belözoğlu sonrası çarpıcı sözler..."Kimse kusura bakmasın içimi acıtır..." Belözoğlu sonrası çarpıcı sözler...#Emre Belözoğlu
Meral Akşenere tepki: Hayali bir makama talipMeral Akşener'e tepki: Hayali bir makama talip#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dağlıca şehitlerinin kanı yerde kalmadı Garada nokta atışı operasyonDağlıca şehitlerinin kanı yerde kalmadı! Gara'da nokta atışı operasyon#Terörle Mücadele
Bakan Soyludan flaş sözler: Eğer bu hızla gidersek...Bakan Soylu'dan flaş sözler: Eğer bu hızla gidersek...#Süleyman Soylu
Kararımın arkasındayım Aşı olmamak için yarışmadan çekildi'Kararımın arkasındayım' Aşı olmamak için yarışmadan çekildi#Koronavirüs
Avrupanın göbeğinde görülmemiş kriz İnsanlar kendi dişlerini çekmeye başladılar...Avrupa'nın göbeğinde görülmemiş kriz! İnsanlar kendi dişlerini çekmeye başladılar...#İngiltere
Kanada duyurdu... 731 bin 900 işçi lazım İşte eleman aranan sektörlerKanada duyurdu... 731 bin 900 işçi lazım! İşte eleman aranan sektörler#Kanada İstatistik Kurumu
Adalarda fayton gitti, tartışmalar bitmedi Sakinler ne diyorAdalar'da fayton gitti, tartışmalar bitmedi! Sakinler ne diyor?#Büyükada
Türkiyede 16 bin 999 TLye satılıyor... Applea maliyeti şaşkına çevirdiTürkiye'de 16 bin 999 TL'ye satılıyor... Apple'a maliyeti şaşkına çevirdi!#Apple
Pakize Sudanın zor günleri: Her şeyi unutarak ölmek istiyorumPakize Suda'nın zor günleri: Her şeyi unutarak ölmek istiyorum#Pakize Suda
Ciddi elbiseler çıktı, bikini geldi: Kendilerini gölge başkan ve first ladysanıyorlardıCiddi elbiseler çıktı, bikini geldi: Kendilerini 'gölge başkan ve first lady'sanıyorlardı#Ivanka Trump
Mustafa Abi’den çok daha sabırlıymışım'Mustafa Abi’den çok daha sabırlıymışım'#Mustafa Keser
İhanet iddiası doğru çıktı Burak Sergen harekete geçtiİhanet iddiası doğru çıktı! Burak Sergen harekete geçti#Burak Sergen
HABERLERAvrupa Haberleri

Bravo çocuklar

#Aziz Nesin İlkokulu#Futsal Salon Turnuvası#Friedrichshain-Kreuzberg
Bravo çocuklar

Berlin’de iki dilli eğitim veren Aziz Nesin İlkokulu’nun futbol takımı, ilkokullar arası futbol turnuvasında yarı finale yükseldi. Aziz Nesin öğrencileri Friedrichshain-Kreuzberg ilçesi birincisi olarak Berlin finallerine katılmaya hak kazandı.

Haberin Devamı

OKUL takımı, Drumbo Kupası kapsamında oynanan Futsal Salon Turnuvası’nda birinci gelerek ilçe şampiyon oldu. Aziz Nesin İlkokulu öğrencileri geçen yıl Berlin Şampiyonu olmuştu. Antrenör öğretmen Hasan Çil’in talebeleri bu yıl da iddialı başladı. Finaller 2022 yılında oynanacak. Aziz Nesin İlkokulu futbol takımı, ilçe turnuvasında çıktığı ilk maçında Galilei İlkokulu’na karşı oynadı ve 1-1 berabere kaldı.

Bravo çocuklar
İkinci maçını Adolf Glassbrenner İlkokulu’na karşı 4-0 kazanan kırmızı beyazlıların gollerini Güblan (3) ve Kenan attılar. Üçüncü maçını Bürgermeister Herz İlkokulu’na karşı 8-0 kazanan Hasan Çil’in öğrencileri, böylelikle turnuvanın en farklı skorunu aldılar. Dördüncü ve son maç ise final havasında geçti. Rakibi Reinhardswald İlkokulu’na beraberlik yetse de Aziz Nesin futbol takımı rakibi 3-0’la yenerek ilçe şampiyonu oldu ve Berlin finallerine adını yazdırdı. Tecrübeli antrenör Hasan Çil başarılarının tesadüf olmadığını ve altında çok emek yattığını söylerken, takımıyla gurur duyduğunu ifade etti. Aziz Nesin İlkokulu takımı: Emirhan, Güblan, Batu, Enes, Ensar, Kenan, Kerem, Çağdaş, Berkay.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aziz Nesin İlkokulu#Futsal Salon Turnuvası#Friedrichshain-Kreuzberg