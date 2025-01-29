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Brannenburg Kilisesi’nden barış mesajı verdi

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#Münih#Penzberg Camii#Benjamin Idriz
Brannenburg Kilisesi’nden barış mesajı verdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 12:36

Münih yakınlarındaki Penzberg Camii’nin imamı Benjamin Idriz, Rosenheim yakınlarındaki Brannenburg Kilisesi’nde ‘Hıristiyanlar ve Müslümanlar: Birlikte İnanın - Birlikte Yaşayın’ başlıklı bir ders verdi. Büyük bir Müslüman ve gayrimüslim kitlesi önünde konuşan Idriz, İslam ve Hıristiyanlık arasındaki ortak değerlere vurgu yaptı.

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DERSİNDE anlayış, saygı, özgürlük ve barış gibi iki dini birbirine bağlayan önemli kavramlara değinen Idriz, konuşmasında Kur’an-ı Kerim’den ayetlerle örnekler verdi. Nefret, ırkçılık ve her türlü bölücülüğe karşı İslam’ın net tavrını vurgulayan Idriz, bu ortak değerlerin toplumda barış ve hoşgörüyü desteklediğini belirtti. Etkinlik sırasında bazı hassas konular da gündeme geldi. Müslüman toplum içinde zaman zaman karşılaşılan şiddet, kadın hakları ve din karşıtı yaklaşımlar gibi eleştiriler üzerine sorular yöneltildi. Idriz, bu konulara dürüst bir şekilde yaklaşarak yanlış anlaşılmaları gidermeye ve diyaloğu teşvik etmeye çalıştı. Idriz, “Köprüler kurmak ve barış içinde birlikte yaşamanın temelini oluşturmak için dini ve kültürel değişimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Bu tür diyaloglar, toplumumuzun geleceği için umut verici” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

 

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#Münih#Penzberg Camii#Benjamin Idriz

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