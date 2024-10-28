Brandenburg’da SPD, BSW ile koalisyona hazırlanıyor

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SPD’li Brandenburg Eyalet Başbakanı Dietmar Woidke, BSW ile koalisyon görüşmelerine hazır olduklarını açıkladı. BSW Brandenburg Teşkilatı Başkanı Robert Crumbach ile ekim ayı başlarından beri sürdürülmekte olan ön görüşmelerde olumlu gelişmeler kaydedildiğini belirten Woidke, yeni bir koalisyon oluşturma hedefiyle somut görüşmelere açık ve hazır olduklarını söyledi. 2013 yılından beri Brandenburg Eyalet Başbakanı olarak görev yapan Dietmar Woidke, “Hedef Brandenburglulara hizmet” dedi. Brandenburg’daki seçimlerden yüzde 29.2’yle yüzde 30.9 oy alan SPD’nin ardından ‘ikinci güçlü parti’ olarak çıkan sağ popülist Almanya için Alternatif’le (AfD) iş birliğinin kesinlikle gündemde olmadığını da yineledi. 88 sandalyeli Eyalet Parlamentosu’nda SPD’nin 32, AfD’nin 30, BSW’nin 14 ve CDU’nun 12 milletvekili bulunuyor. Bu veriler ışığında SPD ile BSW’nin koalisyon oluşturması matematiksel olarak mümkün. SPD ile uzlaşmaya varmaları halinde, Almanya’da bir ilk gerçekleşecek ve BSW ilk kez bir eyalet hükümetinde yer alacak.

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THÜRİNGEN’DE AfD PLANI

Eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan diğer eyaletlerden Saksonya ve Thüringen’de 1 Eylül’de yapılan seçimlerden bu yana CDU’nun BSW ve SPD ile sürdürdüğü ‘nabız yoklama’ görüşmelerinde hâlâ olumlu bir gelişme kaydedilmedi. Partiye ismini veren Eş Başkan Sahra Wagenknecht’in hem Saksonya hem de Thüringen’de yapılan görüşmelere ‘uzaktan kumandalı’ müdahale ettiği ve Almanya’ya uzun menzilli ABD füzeleri yerleştirilmesine ve Rusya’ya yaptırımlara karşı politikasında direndiği için uzlaşmaya varılmasının şimdiye kadar mümkün olmadığına dikkat çekildi. Bu nedenle de hem Saksonya’da hem de Thüringen’de BSW ile uzlaşmaya varılmasının zorlaştığı da belirtildi. SPD, Thüringen’deki seçimlerden yüzde 32.8’le ‘en güçlü parti’ olarak çıkan AfD’nin iktidarda söz sahibi olmasının engellenmesi için BSW’yi ‘aşırı sağcılarla dolaylı iş birliği’ yapmakla suçladı.

AfD TEHLİKESİ

Öte yandan Thüringen’de CDU, SPD ve BSW arasındaki görüş ayrılıklarını fırsat bilerek AfD’nin 13 Kasım’da yapılacak oturumda başbakan seçimini gündeme getirip, birinci ve ikinci turda çoğunluğun sağlanamaması durumunda üçüncü turda en fazla oy alan aday Eyalet Başbakanı seçileceğinden, mahkemenin “faşist” denilmesine izin verdiği Björn Höcke’yi ve partiyi iktidara taşıması tehlikesine de dikkat çekildi.