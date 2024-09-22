Brandenburg’da sandık başı

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ESKİ Doğu Almana sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerden Saksonya ve Thüringen’de 1 Eylül’de yapılan seçimlerden sonra başkent Berlin’in bitişiğindeki Brandenburg’da da seçmenler bugün sandık başına giderek oylarını kullandı. 88 sandalyeli Brandenburg Eyalet Parlamentosu’na girebilmek için 14 farklı partiden 88’i doğrudan olmak üzere listedekilerle birlikte 600’ün üzerinde aday yarıştı. 44 seçim bölgesinde kurulan sandıklara sabah saat 08.00’den itibaren 2.1 milyon seçmenden erken kalkanlar sandık başına giderek oylarını kullandı. 2013 yılından beri Brandenburg Eyalet Başbakanı olarak görev yapan SPD’li Dietmar Woidke, kendi seçim bölgesi Spree-Neisse’de öğleden önce kullandı.



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Sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) lider adayı Hans-Christoph Berndt (AfD) de oyunu kullanan ilk politikacılardan oldu. Kamuoyu yoklamalarına göre seçimlerden en güçlü parti olarak çıkması beklenen AfD lideri Berndt, oyunu kullandıktan sonra “Brandenburglu seçmenlere güveniyoruz” açıklamasında bulundu. 2019 yılındaki seçimlerde 205 bin seçmen mektupla oy kullandığı halde bu seçimlerde bu rakamın 365 bine ulaştığı açıklandı. 5 yıl önce yapılan seçimlere katılım oranının yüzde 61.3 olduğu ve bu seçimlerde daha fazla seçmenin oy kullanmasının beklendiği de belirtildi. Son kamuoyu yoklamalarına göre, bugünkü seçimlerde AfD’nin yüzde 28, SPD’nin yüzde 27, CDU’nun yüzde 14, BSW’nin (Birlik Sahra Wagenknecht) yüzde 13, Yeşiller’in yüzde 4.5, Sol Parti’nin yüzde 4, Özgür Seçmenler’in (FW) yüzde 3.5, FDP’nin yüzde 2 oy almasının beklendiğine dikkat çekildi.



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İki Almanya’nın birleştiği 1990 yılından beri iktidarda olan ve tüm seçimlerden en güçlü parti olarak çıkan SPD, ikinci sıraya düştü. Thüringen’de olduğu gibi sağ popülist AfD, Brandenburg’da da en güçlü parti konumuna yükseldi. Brandenburg’da şimdiye kadar hep SPD’li politikacılar Eyalet Başbakanı olarak görev aldı. SPD’li Manfred Stolpe 1990-2002, Matthias Platzeck 2002-2013 yıllarında eyalet başbakanlığı yaptı. SPD’li Dietmar Woidke de 2013 yılından beri aynı görevi yapıyor. Seçimlerden önce “AfD, SPD’yi geçerse başbakanlığı bırakırım” diyen Woidke görevi bıraksa bile, hiçbir parti iş birliği yapmak istemediği için AfD’nin iktidara gelme şansı yok. Ancak Yeşiller’in yüzde 5 barajını aşamaması halinde Brandenburg’da yeni bir hükümetin kurulması zorlaşacak.