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Brandenburg’da feci yangın: 3 kişi öldü

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#Almanya#Yangın#AVRUPADAN HABERLER
Brandenburg’da feci yangın: 3 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 13:17

Almanya’nın Brandenburg eyaletine bağlı Frankfurt/Oder şehrinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 3 kişi öldü.

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YEREL basında çıkan haberlere göre, dün saat 22.00 sıralarında çıkan yangının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, penceresinden alev ve dumanlar çıkan daireye müdahale etti. Dumanın tüm binayı sarması üzerine itfaiye ekipleri, merdiven ve havalı atlama minderleriyle apartman sakinlerini tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Brandenburg’da feci yangın: 3 kişi öldü

Brandenburg’da feci yangın: 3 kişi öldü

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#Almanya#Yangın#AVRUPADAN HABERLER

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