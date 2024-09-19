Brandenburg’da da AfD çanları çalıyor

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2019’dan bu yana SPD, CDU ve Yeşiller’den oluşan üçlü bir koalisyon, SPD’li Başbakan Dietmar Woidke liderliğinde Potsdam’da iktidarda. Woidke, üçüncü dönemine aday. Seçimlerde en büyük sorulardan biri, hangi partinin birinci olacağı. Anketlere göre, aşırı sağcı olarak değerlendirilen ve Haziran 2020’den bu yana Anayasa Koruma Teşkilatı tarafından izlenen AfD, önde gidiyor. Onun hemen ardından SPD geliyor. SPD, CDU ve yeni kurulan Sahra Wagenknecht’in partisi BSW arasında kıyasıya bir yarış var.





ANKETLER AfD’Yİ GÖSTERİYOR

Seçimlere birkaç gün kala yapılan son anketlere göre, yüzde 28 oy alan AfD SPD’nin üç puan önünde yer alıyor. Insa tarafından yapılan araştırmaya göre, CDU yüzde 16 ile üçüncü sırada, BSW ise yüzde 14 ile dördüncü sırada yer alıyor. Yeşiller, Bağımsız Seçmenler (BVB/FW) ve Sol Parti ise yüzde 5’lik seçim barajını aşamayarak meclis dışında kalma riskiyle karşı karşıya. Ancak Brandenburg’da en az bir doğrudan milletvekili kazanmaları durumunda, aldıkları oy oranına göre meclise girebilirler.

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KOALİSYON SENARYOLARI

AfD’nin önde olduğu bu seçimde, sonuçların böyle çıkması durumunda koalisyon senaryoları iyice karışacak. SPD, CDU ve Yeşiller’in koalisyonu devam ettirebilmesi için güçlerini birleştirmesi gerekiyor. Ancak AfD’nin yükselişi ve BSW’nin oylarını artırması, Brandenburg’da siyasi dengeleri değiştirebilir. Seçim sonucunda hangi partinin güçlü çıkacağı ve olası koalisyon seçeneklerinin nasıl şekilleneceği büyük bir merak konusu.