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Brandenburg’da aile kavgası: 2 ölü 2 yaralı

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#Almanya#Aile Kavgası#AVRUPADAN HABERLER
Brandenburg’da aile kavgası: 2 ölü 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 16:39

Almanya’nın Brandenburg eyaletinin Casekow kentindeki bıçaklı kavgada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

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Alman Haber Ajansı’nın (DPA) polis sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Casekow kentinde bir evde çıkan bıçaklı kavgada 1’i kadın 2 kişi öldü. Kavgada 1’i kadın 2 kişi de ağır yaralandı. Yaralı kadın komşusuna ait dairede, yaralı erkek ise evin bahçesinde bulundu. Olaya ilişkin 1 şüpheli yakalandı. Şüpheli ile hayatını kaybedenlerin ve yaralıların Alman olduğu, olayın arka planının henüz netleşmediği ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Bild gazetesinin haberinde ise kavganın aile üyeleri arasında çıktığı belirtildi.

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#Almanya#Aile Kavgası#AVRUPADAN HABERLER

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