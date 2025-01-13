Brandenburg’da aile kavgası: 2 ölü 2 yaralı

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Alman Haber Ajansı’nın (DPA) polis sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Casekow kentinde bir evde çıkan bıçaklı kavgada 1’i kadın 2 kişi öldü. Kavgada 1’i kadın 2 kişi de ağır yaralandı. Yaralı kadın komşusuna ait dairede, yaralı erkek ise evin bahçesinde bulundu. Olaya ilişkin 1 şüpheli yakalandı. Şüpheli ile hayatını kaybedenlerin ve yaralıların Alman olduğu, olayın arka planının henüz netleşmediği ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Bild gazetesinin haberinde ise kavganın aile üyeleri arasında çıktığı belirtildi.