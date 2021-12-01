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HABERLERAvrupa Haberleri

Böyle skor ne görüldü ne duyuldu: 20-0! Dinlenip dinlenip gol attılar

#İngiltere Kadın Milli Futbol Takımı#Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri #AVRUPADAN HABERLER
Böyle skor ne görüldü ne duyuldu: 20-0 Dinlenip dinlenip gol attılar

İngiltere Kadın Milli Futbol Takımı, Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nda Letonya'yı 20-0 mağlup etti. İlk yarıda 8-0'ı bulunca oyunu rölantiye alması beklenen İngilizler, ikinci yarıda vites yükseltip maçı 20-0 kazandı. İngilizler gruptaki 6 maçta tam 53 gol attı.

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2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nun 6'ncı karşılaşmasında inanılmaz bir skor görüldü. İngiliz Kadın Milli Takımı, Letonya'yı 20-0 mağlup etti.

Böyle skor ne görüldü ne duyuldu: 20-0 Dinlenip dinlenip gol attılar
4 İSİM HAT-TRİCK YAPTI
İngiltere'de Bethany Mead, Lauren Hemp, Alessia Russo ve Ellen White hat-trick yaptı. Ella Toone ile Bethany England ise 2'şer gol kaydetti. Karşılaşmanın diğer golleri ise Jill Scott, Jessica Carter, Jordan Nobbs ve Georgia Stanway'dan geldi.
Böyle skor ne görüldü ne duyuldu: 20-0 Dinlenip dinlenip gol attılar
6 MAÇTA 53 GOL
İlk yarıda 8-0'ı bulan İngilizler'in, oyunu yavaşlatması beklendi ama tam tersi görüldü. Letonya, rakibi karşısında çok çaresiz kaldı ve acı skor yaşandı. İngiltere, şu ana kadar oynadığı 6 karşılaşmada 53 gol attı, kalesinde ise hiç gol görmedi.

İngiltere'nin grup maçları:

İngiltere 8-0 Kuzey Makedonya

Lüksemburg 0-10 İngiltere

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İngiltere 4-0 Kuzey İrlanda

Letonya 0-10 İngiltere

İngiltere 1-0 Avusturya

İngiltere 20-0 Letonya

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#İngiltere Kadın Milli Futbol Takımı#Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri #AVRUPADAN HABERLER

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