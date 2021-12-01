Böyle skor ne görüldü ne duyuldu: 20-0! Dinlenip dinlenip gol attılar

2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nun 6'ncı karşılaşmasında inanılmaz bir skor görüldü. İngiliz Kadın Milli Takımı, Letonya'yı 20-0 mağlup etti.
İngiltere'de Bethany Mead, Lauren Hemp, Alessia Russo ve Ellen White hat-trick yaptı. Ella Toone ile Bethany England ise 2'şer gol kaydetti. Karşılaşmanın diğer golleri ise Jill Scott, Jessica Carter, Jordan Nobbs ve Georgia Stanway'dan geldi.
İngiltere'nin grup maçları:
İngiltere 8-0 Kuzey Makedonya
Lüksemburg 0-10 İngiltere
İngiltere 4-0 Kuzey İrlanda
Letonya 0-10 İngiltere
İngiltere 1-0 Avusturya
İngiltere 20-0 Letonya