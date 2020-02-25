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Avrupa
Göksel Divarcı
Haber Giriş: 25.02.2020 - 09:52,Son Güncelleme:/

Böyle giderlerse ne zaman şampiyonlar?

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Böyle giderlerse ne zaman şampiyonlar?
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Premier Lig'de bu sezon gösterdiği formla dudak uçuklatan Liverpool adım adım şampiyionluğa koşuyor. En yakın rakibi Manchester City'nin önünde 22 puan farkla liderliğini sürdüren Liverpool'da taraftarlar şampiyonluk için adeta gün sayıyor.

27. haftada West Ham'ı mağlup ederek hanesine 3 puan daha yazdıran Liverpool, rakibi Manchester City ile arası daha fazla açılmaz ise 4 galibiyet sonra şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan edecek. Bu da, yine City'nin puan kaybetmediği varsayılırsa 31. haftada 21 Mart tarihinde Anfield'da oynanacak Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un takımı Crystal Palace maçına denk geliyor.

Böyle giderlerse ne zaman şampiyonlar
Premier Lig'de en kısa sürede şampiyon olan takım ünvanı ise 2000-2001 sezonunda sezonun bitimine 5 hafta kala Manchester United ve yine aynı hafta süre kala 2017-2018 sezonunda Manchester City'e ait olarak göze çarpıyor. Liverpool'un 31. haftada şampiyonluğunu garantilemesi halinde ise bu rakam 7 hafta kala olarak güncellenecek..

18 şampiyonluk yaşadığı İngiltere'de son kez 89-90 sezonunda ipi göğüsleyen Liverpool'un şu ana kadar 18 şampiyonluğu bulunuyor.

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