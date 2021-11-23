Boyacıoğlu’nun 20 eseri Erlangen’de sergileniyor

ERLANGEN Şehir Kütüphanesi’nin bu yıl 100’üncü yılını kutladıklarını hatırlatan kütüphane müdürü Dr. Adrian La Salva, bu tarihi mekânda daha önce Turhan Selçuk ve Semih Poroy’un eserlerinin de sergilendiğini söyledi. Serginin organizasyonunu üstlenen Türk-Alman Dayanışma Derneği Başkanı Zafer Titiz de konuşmasında sanatın ve özellikle de mizahın kültürleri birleştirici yönüne dikkati çekti. Titiz, Almanya’daki göçmen kuruluşlarını kültürel çalışmalar konusunda daha etkin olmaya çağırdı. Karikatürist Boyacıoğlu çalışmalarında yaşlılarla gençlerin, kadınlarla erkeklerin ve göçmenlerle yerlilerin karşılaşmalarıyla ortaya çıkan komik durumları çizgiye döktüğünü dile getirdi. Erlangenli ‘Bülbül Manusch’ grubunun enstrümantal parçalardan oluşan dinletisi de açılış toplantısına müzikal zenginlik kattı.BERLİN’DE ÖĞRETMENLİK YAPIYOR
Merkezi Paris’te bulunan ‘Barış İçin Karikatür’ (Cartooning for Peace) ve Almanya çizerler örgütü ‘Cartoonnlobby’ üyesi olan Hayati Boyacıoğlu
’nun çalışmaları günümüzde ağırlıklı olarak sosyal medyada yer alıyor. Berlin Hür Üniversitesi’nden Alman Dili ve Edebiyatı, Gazetecilik ve Eğitim Bilimleri öğrenimini tamamladıktan sonra uzun süre gazeteci olarak da çalışan Boyacıoğlu’nun karikatürleri ‘Die Brücke’, ‘Don Quichotte’ ve ‘Fire’ gibi dergilerde yayınlanmış, Türkiye ve Almanya’daki çok sayıda kişisel ya da karma sergide yer almıştı. ‘Integrationale Begegnungen’ başlığı altında bir karikatür albümü de yayınlayan Boyacıoğlu, çeşitli tiyatro çalışmalarına da imzasını atmıştı. ‘Kanacken sind Süpermänner’ başlıklı oyunu 1985’te Ludwigshafen’da başarıyla sahnelen Boyacıoğlu, Berlin’de çeşitli oyunların da dramaturjisini üstlenmişti. Son yıllarda Berlin’de öğretmen olarak çalışan Boyacıoğlu, çizgiye döktüğü gözlemlerini güncel olarak sosyal medyada yayınlamayı da sürdürüyor.