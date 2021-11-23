Boyacıoğlu’nun 20 eseri Erlangen’de sergileniyor

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ERLANGEN Şehir Kütüphanesi’nin bu yıl 100’üncü yılını kutladıklarını hatırlatan kütüphane müdürü Dr. Adrian La Salva, bu tarihi mekânda daha önce Turhan Selçuk ve Semih Poroy’un eserlerinin de sergilendiğini söyledi. Serginin organizasyonunu üstlenen Türk-Alman Dayanışma Derneği Başkanı Zafer Titiz de konuşmasında sanatın ve özellikle de mizahın kültürleri birleştirici yönüne dikkati çekti. Titiz, Almanya’daki göçmen kuruluşlarını kültürel çalışmalar konusunda daha etkin olmaya çağırdı. Karikatürist Boyacıoğlu çalışmalarında yaşlılarla gençlerin, kadınlarla erkeklerin ve göçmenlerle yerlilerin karşılaşmalarıyla ortaya çıkan komik durumları çizgiye döktüğünü dile getirdi. Erlangenli ‘Bülbül Manusch’ grubunun enstrümantal parçalardan oluşan dinletisi de açılış toplantısına müzikal zenginlik kattı.