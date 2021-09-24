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Bouffier Türk seçmenlerin oyuna talip!

#Türk-Alman Sağlık Vakfı#AVRUPADAN HABERLER#Yaşar Bilgin
Bouffier Türk seçmenlerin oyuna talip

Hessen eyaleti Başbakanı Volker Bouffier (CDU), Türk-Alman Sağlık Vakfı Başkanı Dr. Yaşar Bilgin’in davetlisi olarak Türk sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda pazar günü yapılacak genel seçimler, çifte vatandaşlık, Hanau’daki ırkçı saldırı ve temmuz ayında yaşanan sel felaketi ile korona salgını gibi konular ele alındı.

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TOPLANTI Frankfurt’taki Basın kulübünde gerçekleşti. Yaşar Bilgin selamlama konuşmasında koronavirüs salgınına değindi. Bilgin, virüsün gelecek yılda da muhtemelen insanın hayatını zorlaştıracağını ifade ederken, salgının ancak global çapta birlikte mücadeleyle aşılabileceğini söyledi. Yaklaşan seçimlere de değinen Bilgin, Almanya’nın burada yaşayan Türk toplumu için bir vatan haline geldiğini dikkat çekerken, gelecekte de vatan olarak kalmaya devam edeceğini vurguladı. Dr. Bilgin, “Almanya’ya ne olduğu, Almanya’nın geleceğinin ne kadar uzun olacağı ve Türk girişimciler olarak birlikte neler yapabileceğimiz bizim için önemli” diye konuştu.

Bouffier Türk seçmenlerin oyuna talip
‘BÖYLE BİR PANDEMİ ASLA OLMADI’
Hessen eyaleti Başbakanı Volker Bouffier ise konuşmasının başlangıcında salgının getirdiği zorlu mücadeleye dikkat çekerken, salgının son yüzyılda eşi benzeri görülmemiş bir kriz olduğunu vurguladı. Bouffier, “Hayatın tüm alanlarını etkileyen bir pandemi asla olmadı. Onu yaşadığımız her şeyden ayıran şey budur” dedi. Eyalet başbakanı, salgın başlangıcından bu yana mektup veya e-mail yoluyla 250 binden fazla mesaj aldıklarını ve bunların bir kısmının kıstılamalardan yana bir kısmının ise kısıtlamalara karşı olduğunu kaydetti.
Bouffier Türk seçmenlerin oyuna talip
‘40 YIL İÇİNDEKİ EN ÇILGIN SEÇİM’
Bouffier, pazar günü yapılacak genel seçimlere de değindi. Bouiffier, bu yılki genel seçimlerin son 40 yıl içindeki yaşadığı en çılgın seçim olduğunu belirtti. Türkiye ve göçmen konusunun bu seçim döneminde çok önemli bir rol oynamamasının hem negatif hem de pozitif olarak değerlendirilebileceğini belirten Bouffier, ancak göç konusunun Almanya ve dünya için büyük bir tema olarak kalmaya devam edeceğini vurguladı. Türkiye kökenli seçmenlerden CDU’ya oy vermelerini de isteyen Bouffier, “Çünkü çok ortak noktamız var. Tanıdığım Türk ailelerinin çoğu aile birliğine büyük önem veriyor. Aynı şekilde geleneğe de önem veriyor. Gelenek ve ailenin güçlendirilmesi Birlik Partileri’nin en temel konusudur” dedi.
Bouffier Türk seçmenlerin oyuna talip
‘400 POLİS GÖREVLENDİRİLDİ’
Eyalet başbakanı, polisteki ortaya çıkarılan aşırı sağcı vakaların, yabancılarda yarattığı güvensizliğin anlaşılabilir olduğunu ifade etti. Bu nedenle aşırı sağ eğilimleri araştırmak için 400 polisin görevlendirildiğini hatırlatan Bouffier, ancak tüm polis teşkilatının aşırı sağcı gibi gösterilmesinin doğru olmadığını belirtti. Ortaya çıkarılan vakaların üzerine gidileceğini vurgulayan Bouffier ayrıca polis başvurularında adayların önceden istihbarat tarafından kontrol edildiğini ve bunun da yeni bir uygulama olduğunu söyledi.
Bouffier Türk seçmenlerin oyuna talip
‘KARAR VERMEZSEN ER YA DA GEÇ PARÇALANACAKSIN’
Bouffier, konuşmasında çifte vatandaşlık konusunu da ele aldı. 1999-2010 yılları arasında eyalet içişleri bakanı olduğu dönemde çifte vatandaşlık başvurularının yaklaşık yüzde 45’ini onayladığını belirten Bouffier, ancak herkesin bir vatandaşlık seçmesinden yana olduğunu kaydetti. Bouffier, “Bir karar vermezsen er ya da geç parçalanacaksın. İnsanların köklerini kaybetmemesini istiyorum. Ama çocuklarınız için gelecek Erzurum’da olmayacak ve büyük ihtimalle Mersin’de de olmayacak. Muhtemelen burada olacak. Ve orada bir karar vermeleri gerekiyor: Nereye aitler?… Bir noktada bu çatlaktan kurtulmanın iyi olduğunu düşünüyorum ve pratikte oldukça iyi geliştiği izlenimini edindim” değerlendirmesinde bulundu.
Bouffier Türk seçmenlerin oyuna talip
HEM SİYASİ HEM SİYASİ
Konuşmasında Hanau’da yaşanan ırkçı saldırıya da değinen Bouffier, bunun hem siyasi hem de hukuki boyutu olduğunu söyledi. Hukuksal açıdan detayların ortaya çıkmasına rağmen Federal Başsavcılığın dosyayı henüz kapatmadığını belirten Bouffier, ancak ırkçı saldırgana yardımcı olan birileri olduğu konusunda bir ipucu olmadığını ifade etti. Partisi CDU, Yeşiller, SPD ve FDP’nin desteğiyle eyalet parlamentosunda araştırma komisyonu kurulduğunu da hatırlattı.
Bouffier Türk seçmenlerin oyuna talip

Bouffier Türk seçmenlerin oyuna talip

Bouffier Türk seçmenlerin oyuna talip

Bouffier Türk seçmenlerin oyuna talip

Bouffier Türk seçmenlerin oyuna talip

 

 

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#Türk-Alman Sağlık Vakfı#AVRUPADAN HABERLER#Yaşar Bilgin