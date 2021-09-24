Bouffier Türk seçmenlerin oyuna talip!

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TOPLANTI Frankfurt’taki Basın kulübünde gerçekleşti. Yaşar Bilgin selamlama konuşmasında koronavirüs salgınına değindi. Bilgin, virüsün gelecek yılda da muhtemelen insanın hayatını zorlaştıracağını ifade ederken, salgının ancak global çapta birlikte mücadeleyle aşılabileceğini söyledi. Yaklaşan seçimlere de değinen Bilgin, Almanya’nın burada yaşayan Türk toplumu için bir vatan haline geldiğini dikkat çekerken, gelecekte de vatan olarak kalmaya devam edeceğini vurguladı. Dr. Bilgin, “Almanya’ya ne olduğu, Almanya’nın geleceğinin ne kadar uzun olacağı ve Türk girişimciler olarak birlikte neler yapabileceğimiz bizim için önemli” diye konuştu.