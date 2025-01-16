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Bottrop’ta yangın: 2 kişi öldü 9 kişi yaralı

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#Almanya#Yangın#AVRUPADAN HABERLER
Bottrop’ta yangın: 2 kişi öldü 9 kişi yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 13:06

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Bottrop kentindeki bir binada meydana gelen yangında 2 kişinin öldüğü, 8 bina sakini ve bir itfaiyecinin yaralandığı bildirildi.

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İtfaiye yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, sabaha karşı verilen yangın ihbarının ardından olay yerine gelen ekipler, birinci kattaki dairenin pencerelerinden alevlerin çıktığını gördükten sonra yangına müdahale etti. Binanın merdiven boşluğunun dumanla dolması nedeniyle bina sakinleri yangın merdivenlerinden tahliye edilirken yanan dairede 2 kişinin cansız bedeninin bulunduğu aktarıldı. Binadaki 8 sakinin dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı, 2’sinin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Yangına müdahale sırasında yere düşen bir itfaiyecinin ise yüzünden yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Yangında ölen ve yaralananlarla ilgili kimlik bilgisi verilmezken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Bottrop’ta yangın: 2 kişi öldü 9 kişi yaralı

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Bottrop’ta yangın: 2 kişi öldü 9 kişi yaralı

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#Almanya#Yangın#AVRUPADAN HABERLER

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