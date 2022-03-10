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‘Bosna-Hersek Avrupa’ya aittir’

#Almanya#Annalena Baerbock#Bosna-Hersek
‘Bosna-Hersek Avrupa’ya aittir’

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Bosna-Hersek ziyaretinde Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği’nde yer almalarına destek vereceklerini söyledi.

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Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile görüşmesinden sonra basına açıklamalarda bulunan Baerbock, “AB de benim ülkem de geçmiş yıllarda bölgenizde gereken şekilde aktif olmadı. Biz bunu değiştirmek istiyoruz” diyerek bundan sonra farklı bir tutum izleyeceklerinin sinyali verdi. Annalena Baerbock, “Bu ülke Avrupa’ya aittir. Bu nedenle birlikte ve yoğun bir biçimde AB’ye girme perspektifi üzerinde çalışmalıyız” dedi. Baerbock, Rusya’nın bölgede stratejik çıkarları olduğuna da işaret etti. AB’ye üyelik başvurusunda bulunan Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Turkoviç ise adaylık statüsü verilmesi sürecinin hızlandırılmasını istedi. Tam üyelik müzakerelerinin başlamasının Bosna’da ve Avrupa’da barışın korunmasına önemli katkılarda bulunacağını da vurguladı. Baerbock’un Balkan turunda Sırbistan ve Kosova’yı da ziyaret edeceği belirtildi.

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#Almanya#Annalena Baerbock#Bosna-Hersek

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