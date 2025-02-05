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ORTAK paydalarının demokrasi olduğunu belirten platform sözcüsü Murat Yaşık, şunları söyledi: “Almanya’da 60 yıldan beri yaşayan insanlarımız var. Ben burada doğdum. Alman vatandaşı olarak, Almanya’nın geleceği, dolayısıyla benim, ailemin, temsil ettiğim kurum üyelerinin de geleceğinin belirleneceği seçimde etkin olmak, vatandaşlık görevimizi yerine getirmek yükümlülüğümüz vardır. Oluşturduğumuz platform, öncelikle en geniş şekilde sandığa gidilmesini sağlayacak etkinlikler yapacaktır. Sandığa gidilmesi yönünde çağrılarımızın olduğu ‘Boş verme, Oy ver’ başlıklı el ilanlarımızı hazırladık, bunları özellikle göçmenlerin yoğun olduğu iç ve dış mekanlarda dağıtacak, insanlarla bire bir iletişime geçip sandığa gidilmesi yönünde çalışmalar yapacağız. Bu bizim, demokrasinin korunması, daha iyi işler olması açısından yapmamız gereken görevdir.”



‘PARTİ TEMSİLCİLERİ GELECEK’

Hannover Korn Str. 38 adresinde bulunan Hannover Alevi Toplumu konferans salonunda 07 Şubat Cuma günü saat 18.00 de bir panel düzenleyeceklerini belirten platform üyesi avukat Taylan Orak ise şöyle konuştu: “Seçimde Alman vatandaşı olan seçmenleri sandığa götürebilmek için partilerin temsilcilerini davet ettik. Seçmenlerin kendilerini, partilerini neden desteklemeleri hakkındaki anlatımlarının yanı sıra soru-cevap bölümüne geçeceğiz. Bu vatandaşlarımızı seçime götürebilmede motive edici de bir durum yaratır diye düşünüyoruz.”

Almanya’da son yıllarda ırkçı söylemleriyle gündeme gelen AfD’nin giderek oy oranını artırmasının endişe verici boyutlara geldiğinin altını çizen Halil Polat da “Özellikle bazı Türkiye kökenli insanlarımızın ne derece gerçek payı var belli olmasa da AfD’ye oy vereceklerini söylemeleri, oldukça trajikomik bir durum. Bu seçimler göçmenler açısından oldukça önem arz ediyor. Tüm göçmenlerin öncelikle sandığı gitmelerini ve demokrat partilere oy vermelerini bekliyoruz” diye konuştu.