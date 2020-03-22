Boş tabutu gören polisi aradı

BÖLGEYE giden polis ekipleri, boş olan tabutun kim ya da kimler tarafından bırakıldığını araştırmaya başladı. Yapılan çalışmalar sonunda tabutun Almanya’dan Türkiye’ye götürülen cenazeye ait olduğu ortaya çıktı. Almanya’dan içinde cenazeyle götürülen tabutun, cenaze aracına sığmadığı, bunun üzerine cenazenin başka bir tabuta aktarılıp defin için götürüldüğü, boş kalan tabutun ise orada unutulduğu ortaya çıktı. Tabut, görevliler tarafından götürüldü.