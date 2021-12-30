Boş koltuklarla 18 bin uçuş yapacak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
2021de parlamadı Altını yeni yılda neler bekliyor Piyasa ikilem yaşayabilir2021'de parlamadı! Altını yeni yılda neler bekliyor? 'Piyasa ikilem yaşayabilir'#Altın Fiyatları
Öz kızına 24 yıl boyunca tecavüz etmişti... Asrın sapığı davasında flaş gelişmeÖz kızına 24 yıl boyunca tecavüz etmişti... 'Asrın sapığı' davasında flaş gelişme#Josef Fritzl
Kurla birlikte otomobil fiyatları da geriledi İşte marka marka güncel listeKurla birlikte otomobil fiyatları da geriledi! İşte marka marka güncel liste#Otomobil
Canlı yayında zor anlar: Ayakta durmakta zorlandılar Şu anda taşkın başladı daha da artacakCanlı yayında zor anlar: Ayakta durmakta zorlandılar! 'Şu anda taşkın başladı daha da artacak'#Meteoroloji
Kılıçdaroğluna görüşme yanıtı... Bakan Özer: Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesinKılıçdaroğlu'na 'görüşme' yanıtı... Bakan Özer: Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesin#Milli Eğitim Bakanlığı
Kritik görüşme öncesi Putinden flaş sözlerKritik görüşme öncesi Putin'den flaş sözler#Putin
İçişlerinden yılbaşı genelgesi... 81 il valiliğine gönderildiİçişleri'nden 'yılbaşı genelgesi'... 81 il valiliğine gönderildi#İçişleri Bakanlığı
Kim Jong Un adeta eridi Son hali görenleri şaşırttı...Kim Jong Un adeta eridi! Son hali görenleri şaşırttı...#Kim Jong Un
Kan donduran olay... Köylüleri canlı canlı yaktılarKan donduran olay... Köylüleri canlı canlı yaktılar!#Myanmar
PKKnın paralel Diyanet yapılanması DİAYDER iddianemesi kabul edildi'PKK'nın paralel Diyanet yapılanması' 'DİAYDER' iddianemesi kabul edildi!#DİAYDER
Pitbullu dehşette yeni detaylar: İfadesi ortaya çıktı Söyledikleri...Pitbullu dehşette yeni detaylar: İfadesi ortaya çıktı! Söyledikleri...#Pitbull
Prens William babasından miras kalacak mülkleri evsizlere açacakPrens William babasından miras kalacak mülkleri evsizlere açacak#Prens William
Bu dizide oynayanın yüzü gülmedi: Uçakta olay çıkaran kadın da onlardan biriymişBu dizide oynayanın yüzü gülmedi: Uçakta olay çıkaran kadın da onlardan biriymiş#Baywatch
Uğur Şahin uyarmıştı... ABDden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin uyarmıştı... ABD'den flaş aşı açıklaması#Omicron
Akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldularAkraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular#Venezuela
HABERLERAvrupa Haberleri

Boş koltuklarla 18 bin uçuş yapacak

#Almanya Havayolu Şirketi Lufthansa#Lufthansa18 Bin ‘Boş Uçuş’ Yapacak#AVRUPADAN HABERLER
Boş koltuklarla 18 bin uçuş yapacak

Salgın nedeniyle sezon boyunca 33 bin uçuşu iptal etmek zorunda kalan Alman havayolu şirketi Lufthansa’nın, uçuş haklarını kaybetmemek için bu kış 18 bin ‘boş uçuş’ yapacağı açıklandı.

Haberin Devamı

KONUYLA ilgi şirket sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre özellikle ocak ve şubat ayları için çok sayıda rezervasyon iptali geldi. Bunun üzerine dünyanın en büyük filolarından birine sahip olduğu belirtilen havayolu şirketi 33 bin seferi iptal etmek zorunda kaldı. Ancak AB yönetmeliği gereği uzun süre kullanılmadığı takdirde slot (uçuş izni) haklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Lufthansa, ileride daha büyük sorunlarla karşılaşmamak için önemli görülen hatlardaki 18 bin seferin boş koltuklarla gerçekleşeceğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Lufthansa Genel Müdürü Carsten Spohr, sadece iniş ve kalkış izinlerinin korunabilmesi için kış aylarında 18 bin uçuş yapmak zorunda olduklarını söyledi. Boş uçuşların büyük bir kısmının Münih’ten olacağı kaydedildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya Havayolu Şirketi Lufthansa#Lufthansa18 Bin ‘Boş Uçuş’ Yapacak#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’un sanalı da altın

İstanbul’un sanalı da altın

#İstanbul
Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleri

Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!

#Marilyn Manson

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’un sanalı da altın

İstanbul’un sanalı da altın

#İstanbul
Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleri

Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!

#Marilyn Manson