Boş koltuklarla 18 bin uçuş yapacak

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KONUYLA ilgi şirket sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre özellikle ocak ve şubat ayları için çok sayıda rezervasyon iptali geldi. Bunun üzerine dünyanın en büyük filolarından birine sahip olduğu belirtilen havayolu şirketi 33 bin seferi iptal etmek zorunda kaldı. Ancak AB yönetmeliği gereği uzun süre kullanılmadığı takdirde slot (uçuş izni) haklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Lufthansa, ileride daha büyük sorunlarla karşılaşmamak için önemli görülen hatlardaki 18 bin seferin boş koltuklarla gerçekleşeceğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Lufthansa Genel Müdürü Carsten Spohr, sadece iniş ve kalkış izinlerinin korunabilmesi için kış aylarında 18 bin uçuş yapmak zorunda olduklarını söyledi. Boş uçuşların büyük bir kısmının Münih’ten olacağı kaydedildi.