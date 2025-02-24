‘Boş Çerçeve’ kapalı gişe oynadı

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Oyun, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Devlet Tiyatroları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları katkılarıyla sahneleniyor. Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni, aynı zamanda oyunun rejisörlüğünü üstlenen Kamil Kellecioğlu, 18-19 Şubat’ta Ankara Devlet Tiyatrosu Akün Sahnesi’nde, 22 Şubat’ta da İstanbul’da Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde sahnelenen oyuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Kellecioğlu, gurbetten memlekete gelip kendi dilinde, Türk seyircisinin önünde tiyatro yapmanın çok değişik bir duygu olduğunu söyledi.

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Oyunun müziğiyle, dekoruyla, kostümüyle her şeyini kendilerinin hazırladığını anlatan Kellecioğlu, “Ayla Algan gibi bir duayenimizin dokunuşlarıyla çok güzel bir iş çıktı, seyirciyle bütünleştik. Umuyoruz ki, bu duyguları Almanya’da büyüterek, geliştirerek, iyileştirerek devam ettireceğiz” dedi. Türk tiyatrosunu Almanya’da en güzel yerlere taşımaya çalıştıklarını dile getiren Kellecioğlu, “Avrupalı Türklerin neler yapabileceğini göstermeye çalıştık. Ekibimizle Türkçe tiyatroyu tanıtmaya devam edeceğiz. Oyunumuz bir aile dramı. Yaşadığımız hayatın içinde herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği, umudu kaybetmediğimiz, hayata sıkı sıkı sarıldığımız ve sevginin gücünü bir kere daha gözler önüne serdiğimiz bir oyun. Her şey sevmekle başlar. Biz hem ülkemizi hem insanımızı hem de yaşamayı seviyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çiğdem Spickermann

‘KEYİFLİ BİR DRAM’

Oyunda rol alan Çiğdem Spickermann, 12 yıldır Tiyatro Frankfurt’ta yer aldığını belirterek, “Türkiye’den Almanya’ya giden bir oyuncu olarak ülkemde bir Türk ve Alman tiyatrosuyla beraber bir turnede olmak benim için çok büyük mutluluk. İnanılmaz güzel geri dönüşler aldık. Oyun bir aile dramı ama çok keyifli bir dram. İçinde komedi ve dramı dibine kadar yaşattığımız anlar var. Herkes gerçekten kendinden bir şeyler buluyor” diye konuştu. Ekipteki herkesin gönülden ve gönüllü çalıştığını söyleyen Spickermann, “Bu çok güzel bir şey. Çünkü sahneden seyircinin enerjisini, samimiyetini hissediyorsunuz. Ben profesyonel bir oyuncuyum ve böyle güzel bir ekiple çalıştığım için Türkiye’ye böyle güzel bir ekiple geldiğim için çok çok mutluyum” dedi. Spickermann, oyunların Almanya’da Almanca üst yazıyla sahnelendiğini aktararak, şunları kaydetti: “Almanları bu sisteme çok alıştırdık ve çok mutlular. Bizimle beraber hem sahneyi görüp hem üzerimizde yazıyla beraber o bütünlüğü yakalıyorlar. Biz de onlara kendi kültürümüzü anlatabiliyoruz. Burada da buradaki elçiliklerden, ataşelerden, konsolosluklardan misafirlerimiz oldu. Onlar Türkiye’de bir Türk oyununu Almanca üst yazı olarak izlediklerinde çok mutlu oluyorlar. Sanki biz onlara Almanya’yı getirmişiz gibi oluyor.”

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Gonca Ekiz

Oyuncu Gonca Ekiz de Türkiye’de ilk turneleri olduğunu söyleyerek, “Kendi ülkemizde dilimizde ve kültürümüzle büyümüş insanlara bu oyunu oynamak çok keyifliydi. Çok mutlu olduk ve güzel geri dönüşler aldık. İnanılmaz gurur vericiydi” ifadelerini kullandı.

Onur Bağdadioğlu

SANAT VE TİYATRO BİRLEŞTİRİCİDİR

Oyuncu Onur Bağdadioğlu, oyunda ‘baba’ karakterini canlandırdığını belirterek, “İnanılmaz duygular içerisindeyim. Seyircinin tepkisi inanılmazdı. Her yaptığımız şeyin karşılığını aldık ve bu bizi inanılmaz mutlu etti. Ekip olarak çok gururluyuz. Türk seyircisi önünde oynamak ayrı bir gurur. Almanya’da 5 oyun oynamıştık, buradaki turnede de 5 oyun oynadık. Umarım bundan sonra daha sık geliriz. Türk seyircisinin karşısında olmak çok farklı bir duyguymuş” değerlendirmesinde bulundu.

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Oyuncu Demet Öztürk ise oyunda bohem bir karakter ‘Reyhan’ı canlandırdığını söyleyerek, şunları anlattı: “Oyunumuzu sahnelemeye Almanya’da başladık. Orada birkaç gösterimden sonra önce Ankara, sonra da İstanbul’a geldik. Oyun Almanya, Ankara ve İstanbul’da sergilendi. Ama insan, aile her yerde. Aslında duygular, yaşanmışlıklar ve dolayısıyla dertlerimiz de aynı. Farklı ülkelerde, farklı insanlara bu oyunu sergilediğimizde çok büyük değişiklikler yaşanmıyor. Çünkü aynı şeyleri yaşıyorlar ve hissediyorlar. Hep söylüyoruz sanat ve tiyatro birleştiricidir, bu oyun da bunun en büyük kanıtı.”

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AYLA ALGAN’IN ANISI YAŞATILIYOR

‘Boş Çerçeve’nin oyuncu kadrosunda ayrıca Sinan Çamcı, Elif Bilge Işıloğlu, Oğuz Akgeyik, Cem Şimşek ve Burçin Candan Acun rol alıyor. Önceki yıl hayatını kaybeden usta oyuncu Ayla Algan, oyunun süpervizörlüğünü üstlenmişti. Gonca Ekiz’in reji asistanlığını yaptığı projede, Hannan Aslan sanat yönetmenliğini, Şahin Vural dekor tasarımlarını, Demet Öztürk kostüm tasarımlarını, Cem Şimşek müzikleri, Venüs Bekar ise oyunun Almanca çevirisini yaptı. Türkiye ve Almanya arasında kültürel bir köprü inşa etmeyi amaçlayan Tiyatro Frankfurt, Frankfurt’ta 2003’te kuruldu.

Türk ve Alman sanatseverleri tiyatro aracılığıyla bir araya getirmeyi amaçlayan topluluk, Türk tiyatrosunun önemli eserlerini Avrupa sahnelerinde izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor.

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