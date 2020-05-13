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Sıradaki Haber

Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 13.05.2020 - 17:36,Son Güncelleme:

‘Boş Bavul, Boş Kasa’ eylemi

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‘Boş Bavul, Boş Kasa’ eylemi
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Almanya’da uzayıp giden koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat büroları, iş yapamayınca tüm Almanya’da olduğu gibi, Nürnberg Havaalanı’nda da acenteler ikinci kez eylem yaptılar.

DEVLETTEN yardım isteyen acenteler, ‘Boş bavul, boş kasa’, ‘Biz turizmiz’, ‘11 bin acente, 100 bin iş yeri kayıp’, ‘Seyahat acentesiz tatil, kumsuz plaj gibidir’ gibi pankartlar taşıdılar. Eylemciler, etkinlik boyunca sosyal mesafeye dikkat ettiler. Nürnberg’de acente sahibi Hasan Aydoğmuş, “İnsanlar İstanbul, Ayasofya’yı gezemiyor, Louvre müzesinde Mona Lisa’ya bakmak istiyor, Venedik’te aşk gezintisi yasak. Roma’da, Aşklar Çeşmesi’ne dilek parası atamıyoruz” diyor. Uçakların, havalimanlarında parklara çekilmiş durumda olduğunu belirten Hasan Aydoğmuş, “Koronavirüsün başımıza açtığı bela her alanda etkileyici durumda, tedbir alınmaz ise işsizlere milyonlar eklenecek” diye konuştu.

‘Boş Bavul, Boş Kasa’ eylemi

‘Boş Bavul, Boş Kasa’ eylemi

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