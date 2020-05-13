‘Boş Bavul, Boş Kasa’ eylemi

DEVLETTEN yardım isteyen acenteler, ‘Boş bavul, boş kasa’, ‘Biz turizmiz’, ‘11 bin acente, 100 bin iş yeri kayıp’, ‘Seyahat acentesiz tatil, kumsuz plaj gibidir’ gibi pankartlar taşıdılar. Eylemciler, etkinlik boyunca sosyal mesafeye dikkat ettiler. Nürnberg’de acente sahibi Hasan Aydoğmuş, “İnsanlar İstanbul, Ayasofya’yı gezemiyor, Louvre müzesinde Mona Lisa’ya bakmak istiyor, Venedik’te aşk gezintisi yasak. Roma’da, Aşklar Çeşmesi’ne dilek parası atamıyoruz” diyor. Uçakların, havalimanlarında parklara çekilmiş durumda olduğunu belirten Hasan Aydoğmuş, “Koronavirüsün başımıza açtığı bela her alanda etkileyici durumda, tedbir alınmaz ise işsizlere milyonlar eklenecek” diye konuştu.