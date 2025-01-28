Borussia Dortmund'dan flaş Salih Özcan kararı!

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Borussia Dortmund, yaz transfer döneminin son günlerinde Salih Özcan'ı bir yıllığına Wolfsburg'a kiralamıştı. Alman kulübü, takımda yaşanan sakatlıklar ve kötü gidişat sebebiyle milli futbolcuyu geri çağırdı. Wolfsburg'un da bu teklifi kabul etmesinin ardından 27 yaşındaki ön libero oyuncusu, yeniden Borussia Dortmund'a katıldı.

Takımla antrenmanlara başlayan Salih Özcan'ın, bu hafta oynanacak olan Heidenheim maçının kadrosunda yer alması bekleniyor. Milli futbolcunun Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Öte yandan Salih Özcan, sezonun geride kalan kısmında Wolfsburg formasını 3 tanesi ilk 11 olmak üzere toplam 12 maçta giydi.