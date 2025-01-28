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Borussia Dortmund'dan flaş Salih Özcan kararı!

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#Nuri Şahin#AVRUPADAN HABER#Borussia Dortmund
Borussia Dortmunddan flaş Salih Özcan kararı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 17:48

Teknik direktör Nuri Şahin ile yollarını ayıran Bundesliga kulübü Borussia Dortmund, yaz transfer döneminde Wolfsburg'a kiraladığı 27 yaşındaki milli futbolcu Salih Özcan'ı geri çağırdı.

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Borussia Dortmund, yaz transfer döneminin son günlerinde Salih Özcan'ı bir yıllığına Wolfsburg'a kiralamıştı. Alman kulübü, takımda yaşanan sakatlıklar ve kötü gidişat sebebiyle milli futbolcuyu geri çağırdı. Wolfsburg'un da bu teklifi kabul etmesinin ardından 27 yaşındaki ön libero oyuncusu, yeniden Borussia Dortmund'a katıldı.

Borussia Dortmunddan flaş Salih Özcan kararı
Takımla antrenmanlara başlayan Salih Özcan'ın, bu hafta oynanacak olan Heidenheim maçının kadrosunda yer alması bekleniyor. Milli futbolcunun Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.  Öte yandan Salih Özcan, sezonun geride kalan kısmında Wolfsburg formasını 3 tanesi ilk 11 olmak üzere toplam 12 maçta giydi.

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#Nuri Şahin#AVRUPADAN HABER#Borussia Dortmund

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