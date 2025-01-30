Borussia Dortmund'da Nuri Şahin'in yeri hızlı doldu!

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Teknik direktör Nuri Şahin ile yollarını ayıran Borussia Dortmund, takımın başına Niko Kovac'ı getirdi. Alman ekibi tecrübeli teknik direktör ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Borussia Dortmund, Niko Kovac'ı yeni teknik direktör olarak görevlendirdi. Berlin doğumlu 53 yaşındaki teknik adam ile 30 Haziran 2026'ya kadar geçerli bir sözleşme imzalandı ve önümüzdeki Pazar günü kulübün Heidenheim'a karşı oynayacağı Bundesliga maçının ardından resmi olarak görev alacak." denildi.

27 maçta, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 1.48'lik puan ortalaması tutturan Nuri Şahin, takımın kötü gidişatı değişmeyince görevine son verilmişti.

Niko Kovac, son olarak Wolfsburg’da görev yaptıktan sonra, Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü oldu. Hırvat teknik direktörün adı geçen sezon Beşiktaş ile anılmıştı.