Borussia Dortmund’da Niko Kovac sesleri yükseliyor

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BUNDESLIGA’da şu anda 10. sırada yer alan Borussia Dortmund, özellikle takımın fiziksel kondisyonundaki düşüşle eleştiriliyor. Disiplinli ve mücadeleci yapısıyla tanınan Kovac’ın, Dortmund’un sorunlarını çözebilecek doğru kişi olabileceği konuşuluyor. Haberlere göre Borussia Dortmund ile Niko Kovac arasında ilk temaslar kuruldu. Ancak tarafların henüz net bir anlaşmaya varmadığı belirtiliyor. Kovac’ın, sezon sonuna kadar geçici bir çözüm olarak düşünülmesine rağmen, başarılı olması durumunda kendisine uzun vadeli bir kontrat teklif edilebileceği ifade ediliyor. Ayrıca Kovac’ın, kardeşi Robert Kovac’ı da yardımcı antrenör olarak getirebilecek olması önemli bir avantaj olarak görülüyor. Robert Kovac, 2007-2009 yılları arasında Borussia Dortmund’un kadrosunda yer almıştı.

Kovac dışında Joachim Löw, Urs Fischer, Erik ten Hag ve Roger Schmidt gibi isimlerin de teknik direktörlük koltuğu için adaylar arasında olduğu söyleniyor. Ancak şu anda Kovac ismi, kulüp içinde en güçlü aday olarak öne çıkıyor. Cumartesi günü Werder Bremen ile oynanacak iç saha maçında ise takımı geçici olarak U19 antrenörü Mike Tullberg yönetecek. Borussia Dortmund’un Bologna karşısında aldığı 2-1’lik mağlubiyetin ardından kulüp danışmanı Matthias Sammer, futbolculara ve teknik heyete ağır eleştirilerde bulundu. Sammer, “Bu takım ne fiziksel ne de zihinsel olarak hazır. Ne savunabiliyor ne de hücum edebiliyor” dedi.