Borussia Dortmund, onur üyeliğini iptal etti

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dostu olarak bilinen Schröder’e, BVB Başkanı Reinhard Rauball’ın telefon ederek kulübün aldığı bu kararı bizzat ilettiği açıklandı. Schröder’in yıllarca eyalet başbakanı olarak görev yaptığı Aşağı Saksonya’nın başkenti Hannover’deki ‘memleket kulübü’ Hannover 96 ile Alman Futbol Federasyonu’nun (DFB) da Schröder’e dönük bazı önlemler planladığı açıklandı. Kulübün ve federasyonun değerleriyle bağdaşmadığı gerekçesiyle Hannover 96’nın Schröder’in üyeliğini, DFB’nin de onur üyeliğini iptal etmeyi planladığı belirtildi. CSU’lu Avrupa Parlamentosu milletvekili Markus Ferber de Schröder’in Rus şirketlerden aldığı milyonları Rusya’nın giriştiği savaşın kurbanlarının yakınlarına bağışlamasını istedi.