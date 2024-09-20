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‘Boris’in vurduğu ülkelere 10 milyar Euro yardım

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#ALMANYA#BORİS#AVRUPADAN HABERLER
‘Boris’in vurduğu ülkelere 10 milyar Euro yardım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 10:05

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ‘Boris’ fırtınasının yol açtığı sel ve su baskınlarından etkilenen ülkelere AB Uyum Fonu’ndan 10 milyar Euro yardım yapılacağını açıkladı.

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Boris fırtınasının vurduğu ülkelerle dayanışma amacıyla Polonya’nın Wroclaw kentini ziyaret etti. Burada Polonya Başbakanı Donald Tusk, Çekya Başbakanı Petr Fiala, Slovakya Başbakanı Robert Fico ve Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüşen Leyen daha sonra basın toplantısı düzenledi. Sel ve su baskınlarından etkilenen ülkelere 10 milyar Euro yardım yapılacağını duyuran Leyen, “Avrupa, Polonya’nın ve diğer ülkelerin yanında. Bu afetle yüzleşebilmek için güçlerimizi birleştirmek zorundayız” dedi.

24 KİŞİ ÖLDÜ
Leyen, selin yol açtığı yıkım dikkate alındığında altyapının yeniden inşası için AB Dayanışma Fonu’nun yeterli olmayacağını, bu nedenle AB Uyum Fonu’ndan 10 milyar Euro’nun selin vurduğu ülkelere aktarılacağını söyledi. İçinde bulundukları zamanın istisnai olması dolayısıyla faaliyetlerin de istisna olması gerektiğini ifade eden Leyen, söz konusu paranın tamamının AB tarafından finanse edileceğini belirtti. Geçtiğimiz hafta sonundan bu yana Avrupa’nın orta ve doğu kesimlerinde etkili olan Boris fırtınasının yol açtığı sel ve su baskınları Polonya, Çekya, Avusturya ve Romanya’da şimdiye kadar 24 kişinin hayatına mal oldu.

‘Boris’in vurduğu ülkelere 10 milyar Euro yardım


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#ALMANYA#BORİS#AVRUPADAN HABERLER

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