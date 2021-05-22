Boris Johnson, ilk Türk kahvesini evimizde içti

İNGİLTERE’de 6 Mayıs’ta yapılan yerel seçimlerde iktidardaki Muhafazakâr Parti’den Waltham Forest Belediyesi’nde Belediye Meclisi üyeliğine seçilen Justin Halabi, dört yıl önce bu göreve seçilen annesi İlkay İsa ve 8 yıldır Meclis’te görev yapan babası Halil Halabi’yle birlikte çalışacak. Ülke genelinde bunun başka bir örneği olmadığını söyleyen aile üyeleri Hürriyet’in sorularını yanıtladı.

* Nerede doğdunuz, Meclis Üyeliği’ne seçilmeden önce ne yapıyordunuz?

İlkay İsa: Ben ve eşim Kuzey Kıbrıs’ta doğduk. 60’ların başında buraya geldiğimizde ben 5, Halil de 1 yaşından biraz büyükmüş. Justin, Waltham Forest’ta doğdu. Ben Meclis üyesi seçilmeden önce Muhafazakâr Parti’nin eski liderlerinden, milletvekili Iain Duncan Smith’in sosyal yardım projelerinde aktif olarak görev aldım. Halil de İngiltere ve başka ülkelerde siyasi danışmanlık yapıyordu. Justin hukuk okuyup avukatlık stajını yaptı. Şimdi aynı zamanda finans sektöründe çalışıyor.

* İngiltere’de aynı aileden üç kişinin aynı Belediye Meclisi’nde görev yaptığı başka bir örnek var mı?

Halil Halabi: Aynı Belediye Meclisi’nde aynı aile üyelerinin birlikte görev yaptığı zamanlar oldu. Ama bildiğimiz kadarıyla aynı aileden üç kişinin birden aynı Meclis’te görev yaptığı başka bir örnek yok.

* Anne-baba ve oğul olarak farklı kuşaklara sahipsiniz. Bu sizce bir kuşak çatışmasına neden olur mu?

İlkay İsa: Evet, farklı kuşaklardan geliyoruz ama, hepimizin farklı deneyim ve farklı bakış açıları var. Bunu bir zafiyet olarak görmüyoruz.

Halil Halabi: Evde çatışmadan ziyade, hararetli tartışmalarımız oluyor. Bunlardan da büyük keyif alıyoruz. Nihayetinde ilçemizin sakinlerinin sorunlarına makul, kalıcı çözümler bulmaya, belediyemizi mümkün olduğu kadar hesap verebilir kılmaya çalışıyoruz. Bunu sadece siyasette değil, hayatlarımızın her alanında uyguluyoruz.

‘PARTİYLE BAĞLARIMIZ GÜÇLÜ’

* Hükümetle ve Başbakan Boris Johson’la ilişkileriniz nasıl?

İlkay İsa: Halil’le birlikte çok uzun zamandır Muhafazakâr Parti’yle bağlarımız var. Zaman içinde parti ve hükümet nezdinde güçlü bağlarımız oluştu. Milletvekili Iain Duncan Smith, birçok hükümet temsilcisinin ilçemize ilgi göstermesini sağladı. Bunlar arasında Dışişleri Bakanı Dominic Raab, eski Başbakan Theresa May, Avam Kamarası lideri Jacob Rees-Mogg ve eski Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da var. İçişleri Bakanı Priti Patel ve Başbakan Boris Johnson’ı evimizde ağırladık. Başbakan hayatında ilk kez Türk kahvesini bizim evimizde denedi.

* Oğlunuzla aynı Meclis’te görev yapmak nasıl bir duygu?

Halil Halabi: Belediye Meclisi’nde Justin’le birlikte çalışacağımız için çok heyecanlıyız. Justin yıllardır siyasetin içinde. İlçemiz için canla başla çalışacağından eminiz.

İlkay İsa: İstediği desteği alınca yolunun açık olduğunu biliyoruz. Biz de bu desteği ona vermeye çalışacağız. Bu yaşta bunu başardığı için onunla gurur duyuyoruz.

SİYASETTEKİ YOLUNU KENDİSİ ÇİZDİ

* Justin’i siyasete girmesi için siz mi teşvik ettiniz?

Halil Halabi: Justin, siyasetteki yolunu kendi çizdi. Ama biz de onun siyasete girmesini istiyorduk. Daha çok küçükken seçim broşürlerimizi dağıtmamıza yardım ediyordu. Iain Duncan Smith’in kampanyalarında yardımcı oldu. Üniversitede siyaset okumayı tercih etmedi. Bunun yerine hukuk eğitimi aldı. Her zaman yaşam deneyimleri ve siyaset dışında başardıklarının siyasete girip ilçe sakinlerini en iyi şekilde temsil etmesine imkân sağlayacağına inandı. Şimdi bu tutkusu ve yeteneklerini siyasi yaşamda sınıyor.

* Anne ve babanızla çalışmak nasıl bir duygu?

Justin Halabi: Annem ve babamla aynı Meclis’te çalışmak için sabırsızlanıyorum. Bana çok şey öğrettiler. Daha fazlasını öğrenmek ve birlikte daha büyük işler başarmak istiyorum.





KIBRIS SORUNUNA ÇÖZÜM İÇİN KATKI SAĞLAYACAĞIM

* Türk toplumuna ne mesaj vermek istiyorsunuz?

Justin Halabi: Türk toplumunun çıkarlarını temsil etmek için var gücümle çalışacağım. Sadece Türkler değil, tüm ilçe sakinlerimizin hakları ve layık oldukları hizmetler için mücadele edeceğim. Türk toplumu İngiliz toplumuna her zaman iyi entegre olmuştur. Türk toplumunun kültürel ve tarihsel değerlerinin savunuculuğunu yapacağım. Kendi içimizde başardıklarımızın diğer toplumlar tarafından bilinmesi için çaba harcayacağım. Aynı şekilde Waltham Forest ve İngiltere’nin diğer bölgelerindeki birçok vatandaşımızı etkileyen Kıbrıs sorununa adil bir çözüm bulunması için katkıda bulunmaya çalışacağım.

Türk toplumu İngiltere ve dünya genelinde, iş yaşamında, sporda ve hatta siyasette büyük başarılar elde etti. Ama şimdi daha iyi yapmamız gereken bir şey varsa o da hedeflerimize ulaşmak için birlikte çalışmaktır. Kendi içimizde kavga etme lüksümüz yok. El ele vererek potansiyelimizden yararlanabilirsek daha büyük başarılar elde edebiliriz. Her zaman kolektif başarımızı ilerletmeyi hedefleyeceğim.

* Siyasette nihai hedefiniz nedir?

Justin Halabi: Şu andaki hedefim seçim bölgem olan Hatch Lane sakinlerinin hak ettikleri kaliteli hizmetleri almasını sağlamak olacak. Gelecekte bunu ulusal ölçeğe taşımaya çalışacağım. Bu hedeflerime ancak çok büyük istek ve çabayla ulaşabilirim. Toplumumuzun desteğini alarak gelecekte bunu başarabileceğime inanıyorum.