‘Borç freni kalkarsa, ortaklık biter’

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ALMANYA’da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinde çeşitli alanlarda yaşanan görüş ayrılıkları artarken, ortaklığın bitirilmesi tehditleri de dillendirilmeye başlandı. Borç freninin kendileri için ‘kırmızı çizgi’ olduğunu belirten FDP’li Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, Yeşiller’in taze borçta ısrar etmesi halinde ortaklığın biteceği tehdidinde bulundu. Kubicki, “Yeşiller devletin parasıyla hangi işletmelerin destekleneceğine, hangi alanda yeni pazarlar yaratılacağına kendisi karar vermek istiyor. Vatandaşın her şeyine müdahale etmek istiyor. Böyle bir politikayı kabullenmek mümkün değil. Şayet borç freninin kaldırılmasında ısrar ederlerse, bu ortaklık biter” açıklamasında bulundu.

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‘CESUR İNSANLARIN KARARLI TUTUMU’

Almanya’nın önde gelen otomobil şirketi Volkswagen’in (VW) kantinlerinde Yeşiller’in baskısı yüzünden ‘Currywurst’ olarak bilinen ‘soslu Alman sosisi’ yenilmesinin yasaklandığını hatırlatan Kubicki, “Ancak çalışan cesur insanların kararlı tutumları ve gösterdikleri yoğun tepki nedeniyle ‘Currywurst’ geri döndü. Bu insanlar kendi yaşam biçimlerine müdahale edilmesine izin vermedi. Doğru olanı da buydu” dedi. Daha önceki dönemlerde verdiği demeçlerde, yaşanan sorunlara ve sıkıntılara rağmen SPD ve Yeşiller’le ortaklığın bu yasama döneminin sonuna (Eylül 2025) kadar sürdürüleceğini yineleyen Kubicki, emeklilik reformu konusunda görüş ayrılıklarının devam ettiğini söyledi. Kubicki, “Borç freni bizim olmazsa olmazımızdır. SPD ile Yeşiller onu yontmak isterlerse koalisyon biter” diye konuştu.

YENİ SIKINTI YOLDA

Başbakan Olaf Scholz (SPD), Federal Ekonomi ve İlkim Koruma Bakanı Robert Habeck (Yeşiller) ile Federal Maliye Bakanı Christian Lindner (FDP), emeklilik reformu konusunda anlaşmaya vardıkları halde, Federal Meclis’in onayının alınmasında sıkıntı yaşanacağı sinyalleri gelmeye başladı. SPD ile Yeşiller, 45 yıl emeklilik sigortası primi ödeyenlerin emekli aylığında kesinti olmadan 63 yaşında erken emekli olmalarına tam destek verirken, FDP’li parlamenterlerin çoğu buna sıcak bakmıyor. CDU/CSU’nun yanı sıra diğer partiler de buna sıcak bakmadığı için hükümetin emeklilik reformu planının gerçekleşmeyeceği ve bu yüzden de ortaklar arasında yeni bir sıkıntı yaşanmasının kaçınılmaz olacağı belirtildi.