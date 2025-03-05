Borç fireni gidecek, 500 milyar Euro...

Haberin Devamı

Ülkede yeni hükümeti kurması beklenen partilerin anlaşmasına göre, savunma ve altyapı için milyarlarca dolarlık kredi sağlanacak. 10 yıllık da altyapı harcamaları için 500 milyar Euro’luk yeni bir özel fon oluşturulacak. Ayrıca, partiler, 2009’da yürürlüğe giren ve bütçe açığının ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 0.35’ini geçmemesi kuralı getirerek hükümetin borçlanmasını sınırlayan ‘borç freninin’ belirli savunma harcamaları için gevşetilmesi konusunda da anlaştı. Anlaşmayla, eyaletlere daha fazla borç alma fırsatı verilecek. Söz konusu anlaşmayı kurulacak hükümette başbakan olarak görev alması beklenen CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, CSU Genel Başkanı Markus Söder ve SPD’nin eş başkanları Lars Klingbeil ve Saskia Esken ile basın toplantısında duyurdu.

Haberin Devamı

‘NE GEREKİYORSA YAPMALIYIZ’

Merz, Almanya’da altyapı alanlarında acilen ihtiyaç duyulan yatırımlar için 500 milyar Euro’luk fon kurulması ve borç freninin gevşetilmesi konusunda CDU/CSU ve SPD partileri arasında anlaşma sağlandığını söyledi. Avrupa’nın savunmasının güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Merz, “Tehdit karşısında ne gerekiyorsa yapmalıyız. Kıtamızda özgürlüğümüze ve barışa yönelik tehditler göz önüne alındığında, ne gerekiyorsa artık savunmamız için de geçerli olmalı” ifadelerini kullandı. GSYH’nin yüzde 1’ini aşan savunma harcamaların ülkenin borç freninden muaf tutulacağını belirten Merz, Alman ekonomisinin kısa sürede istikrarlı bir büyüme yoluna dönmesi için altyapının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Merz, “Bunun için gerekli fonlar yalnızca federal hükümetin, eyaletlerin ve belediyelerin mevcut bütçelerinden finanse edilemez” dedi.

‘GÖREVLERİMİZİN FARKINDAYIZ’

Friedrich Merz, CDU/CSU ve SPD meclis grubunun, borç freninin gevşetilmesi konusunda gelecek hafta Federal Meclis’in alt kanadına anayasa değişikliği önergesi sunacağını bildirdi. Koalisyon hükümeti kurmaya yönelik ön görüşmeleri mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflediklerini anlatan Merz, CDU/CSU ve SPD temsilcilerinin bütçe, göç, rekabet, iç güvenlik ve göç konularında daha fazla karar almak üzere 6-7 Mart’ta görüşmelere devam edeceklerini aktardı.

Almanya’nın 2024’teki GSYH’si baz alındığında, yüzde 1’ini aşan savunma harcamaların ülkenin borç freninden muaf tutulması, yaklaşık 45 milyar Euro’nun üzerindeki tüm harcamaları kapsıyor. CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, “Önümüzdeki görevlerin büyüklüğünün farkındayız ve gerekli ilk adımları ve kararları almak istiyoruz” sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

YENİ HÜKÜMETİ ZORLU BİR EKONOMİ ORTAMI BEKLİYOR

Bu arada, 1990’da iki Almanya’nın yeniden birleşmesinden bu yana en büyük ekonomik krizle karşı karşıya olan ülkede kurulacak hükümeti zorlu bir ekonomi gündemi bekliyor. Alman ekonomisi, 2024’ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0.2 geriledi. Böylece ekonomi, Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçüldü. Ekonomi, 2023’te yüzde 0.3 daralmıştı. Ülke ekonomisi, en son 2002-2003 döneminde iki yıl art arda resesyon yaşamıştı.

Ekonomistler ve Alman iş dünyası da dünyada krizlerin arttığı bir dönem yaşandığını belirterek hızlı bir şekilde hükümetin kurulması ve ekonomide gerekli reformların yapılması çağrısında bulunuyor. Ülkede yeni hükümetin ekonomi gündeminde borç freninin istikrar odaklı bir şekilde yeniden düzenlenmesi, ulaşım altyapısının yenilenmesi, kamu yönetiminin dijitalleştirilmesi, savunma harcamalarının artırılması, enerji dönüşümü, dijitalleşme ve yüksek kiralar gibi zorlu konular başı çekiyor.

ABD’de Donald Trump yönetimi, Avrupa ve Ukrayna’daki güvenlik yatırımlarını azaltmaya hazırlanırken Avrupa ülkeleri yüz milyarlarca Euro’luk ek savunma fonlarını harekete geçirmeye çalışması dikkati çekiyor. Trump Ukrayna’ya yapılan tüm askeri yardımların durdurulması kararı alarak, Avrupa ülkelerin savunma harcamalarını artırmaya zorlamıştı.

Haberin Devamı

AVRUPA TARİHİ BİR DEĞİŞİMİN ORTASINDA

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bir sonraki olası Alman hükümetinin büyük mali teşvik planlarını açıkladığını belirterek, CDU/CSU ve SPD’nin siyasi liderlerin Alman siyasetinde ve politikalarında önemli bir değişimi ortaya koyduklarını kaydetti. Her iki partinin de önemli finansman konularında anlaşarak resmi koalisyon görüşmelerinin önündeki olası engelleri kaldırdığını ifade eden Brzeski, “Ayrıca son Alman hükümetinden önemli bir ders aldılar. Koalisyonda mali konuları açıkça tartışmamak önünde sonunda geri teper. Dolayısıyla bugünkü açıklama akıllıca bir hamle ve sağlam bir hükümet koalisyonu kurma yönündeki güçlü niyeti göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Brzeski, altyapı fonu ve borç frenindeki değişikliğin Alman ekonomisine fayda sağlayacağına işaret ederek, 500 milyar Euro’luk bir altyapı fonunun acil ihtiyaç duyulan yatırımları karşılayarak hem kısa vadeli ekonomik destek sağlayacağını ve hem de Alman ekonomisinin uzun vadeli büyüme potansiyelini artıracağını ifade etti. Carsten Brzeski, “Sonuç olarak Avrupa tarihi bir değişimin ortasında. Son birkaç günde yaşanan gelişmeler, bir sonraki muhtemel Alman hükümetini, ekonomi için nihayet daha iyi yılların başlangıcını işaret edebilecek bir mali paket açıklayarak tarihi bir hamle yapmaya zorladı” yorumunu yaptı