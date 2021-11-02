Booster için STIKO’dan onay bekleniyor

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‘BOOSTER’ aşısını şu ana kadar sadece 70 yaş üstü insanlar için tavsiyede bulunan STIKO ise, yaptığı yeni açıklamada tazeleyici aşıların tüm herkese yapılabilmesi için yoğun çalışma içerisinde olduğunu duyurdu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan STIKO Başkanı Thomas Mertens, “Çalışmalarımız yeni aşıların salgının yayılmasını hangi ölçüde frenleyeyici yönünde. Şu an uluslararası araştırmaların değerlendirmesini yapıyoruz. Çok yakında ‘Booster’ aşıları ilgili kararımızı açıklayacağız” dedi.

2 MİLYON 87 BİN KİŞİYE BOOSTER YAPILDI

İlk aşılara rağmen salgının devam ettiği uyarısında bulunan sağlık uzmanları ise, tazeleyici aşıların vakit geçirilmeden yapılması önerisinde bulunuyor. Sağlık Bakanı Spahn’ın aşı merkezlerinin tekrar aktif hale getirilme çağrısını olumlu bulduklarını belirten Federal Hekimler Odası Başkanı Klaus Reinhardt, aynı zamanda özellikle bakım yurtlarındaki test uygulamalarının geliştirilmesini istedi. Almanya’da şimdiye kadar yaklaşık 57 milyon 74 bin kişi ilk aşısını, 55 milyon 500 bin kişi de çifte aşısını olmuş bulunuyor. Tazeleyici nitelikteki üçüncü ‘Booster’ aşısının ise şimdiye kadar 2 milyon 87 bin kişiye yapıldığı belirtiliyor.