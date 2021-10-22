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HABERLERAvrupa Haberleri

‘Booster’ 20 kat daha etkili

#Biontech/Pfizer#Booster Aşı#Koronavirüs
‘Booster’ 20 kat daha etkili

BioNTech/Pfizer tarafından yeni varyantlara karşı geliştirilen yeni nesil (Booster) aşının yapılan ön denemelerde koronavirüse karşı yüzde 95.6 oranında koruma sağladığı belirlendi.

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YENİ araştırma raporuna göre üçüncü kez vurulmak üzere planlanan mRNA bazlı tazeleyici aşı, 16 yaş üstü 10 bin kişi üzerinde denendi. Deneme sonucunda ikinci aşıdan sonra olduğu gibi yüksek oranda etki sağlandığı belirlendi. Yeni alınan sonuçlarla ilgili konuşan BioNTech kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, ‘Booster’ adı verilen güçlendirici aşının nüfusun büyük çoğunluğunu koronavirüsten koruyacağını söyledi: “Son tespitlerimize göre tazeleyici aşıların salgının büyük ölçüde önlenmesini sağlayarak normal yaşama geri dönülmesi konusunda önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Aynı zamanda güçlendirici aşılara erişimin küresel ölçekte daha da kolaylaşacağını düşünüyoruz.”
Uzun süreli deneme sonuçlarına göre yaşı 16’dan büyük 10 bin kişi üzerinde yapılan denemelerde önce herkese üst üste iki doz aşı yapıldı. Üçüncü güçlendirici ‘Booster’ aşısı ise sadece 5 bin kişi üzerinde denendi. Diğer 5 bin kişiye ise gerçek üçüncü aşı yerine ‘plasebo’ verildi. Üçüncü kez gerçek aşı yapılanlarda sadece 5 koronavirüs vakasına rastlanırken, ‘plasebo’ verilenlerde bu sayı 109 olarak belirlendi. Böylece ‘Booster’ aşısının 20 kat daha fazla etkili olduğu ortaya çıktı.

‘Booster’ 20 kat daha etkili

 

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#Biontech/Pfizer#Booster Aşı#Koronavirüs

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