Bombalı saldırıdan da haberleri varmış!..

BERLİN Schöneberg semtinde daha çok Amerikan askerlerinin gittiği ‘La Belle’ adlı gece kulübünde 5 Nisan 1986’da bomba patlamıştı. Saldırıda, iki Amerikan askeri ile 27 yaşındaki Nermin Haney yaşamını yitirmiş, aralarında üç Türk’ün de bulunduğu 250 kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından açıklama yapan ABD Başkanı Ronald Reagan, Libya’yı sorumlu tuturken, dönemin Libya lideri Kaddafi, ancak 2001 yılında yaptığı açıklmayla saldırıdaki sorumluluğunu kabul etmişti. Kaddafi tarafından bir fon oluşturulmuş, 2004 yılında bu fondan kurbanlara ve yakınlarına toplam 35 milyon dolar ödenmişti. Nermin Haney ve hayatını kaybeden iki Amerikalı askerin yakınlarına yaklaşık birer milyon Euro ödenirken, patlamada hafif yaralandıkları gerekçesiyle üç Türk de 125’er bin Euro tazminat almıştı.

BND’nin ‘Rubicon’ ve CIA’nın de ‘Minerva’ kod adını verdiği dinleme ve izleme operasyonuyla, saldırının, o dönemde Doğu Berlin’deki Libya Büyükelçiliği binasında planlandığı bilgisini önceden aldıkları da yapılan haberle ortaya çıktı.

BND VE CIA PARA KAZANDI

BND ve CIA, Crypto AG şirketi üzerinden sadece dinleme ve izleme gerçekleştirmediler, ciddi paralar da kazandılar. BND’ye aktarılan paranın Federal Meclis ve Federal Sayıştay tarafından kontrol edilemediği de yayımlanan haberde yer aldı. Her iki istihbarat servisinin buradan aldıkları parayı operasyonlarda kullandıkları tahmin ediliyor. İsviçre Parlamentosu, Alman ZDF kanalı, Amerikan Washington Post gazetesi ve İsviçre SRF televizyonun skandal haberi hazırladıkları sırada harekete geçerek araştırma başlattı.

NASIL SATIN ALDILAR?

İsviçre’de bulunan ve dünyada neredeyse her ülkeye şifrelenmiş cihazları satan şirketin sahibi Boris Hagelin, yıllarca CIA ve NSA ile ortak çalıştı. Hagelin, 1960’lı yılların sonuna gelindiğinde şirketi satışa çıkardı. İstihbaratı koordine eden dönemin Alman Başbakanlık Müsteşarı Horst Ehmke, şirketin alınması için yeşil ışık yaktı. Bunun üzerine BND ve CIA, her biri 8.5 milyon dolar ödeyerek Crypto AG şirketini Lichtenstein’da kurulan paravan bir şirket adına satın aldı. Şirketi yıllarca Siemens’in atadığı iki kişi yönetti. İstihbarat elamanı iki kişi de yıllarca ülkelere satılan aletlere dinleme cihazı yerleştirerek şifrelerin kırılmasını sağladı. Şirket büyük kârlar ede etti. BND ve CIA’nın 17 milyon dolara satın aldıkları şirket, 1970 yılında 15 milyon, 1975 yılında ise 51 milyon İsviçre Frank’ı ciro yaptı.