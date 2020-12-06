Bomba imha ekipleri çalışmaya başladı... 13 bin kişi...

BU sabah saat 08.00’den itibaren 13 bin kişi evini tedbir amaçlı boşaltmak zorunda kaldı. Mahalle sakinlerinden bir kısmı araçlarına ve tanıdıklarının yanlarına giderken, gidecek yeri olmayanlar ise fuar alanına yerleştirildi. Bomba imha çalışmaları nedeniyle tren seferlerinin saat 18.00’e kadar gecikmeli yapılacağı ve kimi seferlerin iptal edileceği duyuruldu. İngiliz Hava Kuvvetleri’ne ait patlamamış bomba perşembe günü bulunmuştu. Frankfurt’ta geçmiş yıllarda da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bombalar nedeniyle kentte büyük çapta önlemler alınmış ve binlerce kişi evlerini boşaltmak durumunda kalmıştı. Temmuz 2019’da yine 500 kilo ağırlığında bomba bulunmuş, 16 bin 500 kişi evini boşaltmak zorunda kalmıştı. Eylül 2017’de ise bu kez 2 ton ağırlığında bombanın imha çalışmaları nedeniyle 65 binden fazla kişi tedbir amaçlı evlerini terk etmişti.