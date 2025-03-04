‘Bomba Çetesi’ hesap verdi! Başkanın oğlu...

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Savcılığa göre Christian R., arkadaşları Robin T. ve Robert B. ile birlikte yasa dışı havai fişekler kullanarak Saksonya İsviçresi bölgesinde büyük zarar verdi. Polis, ‘Bomba Çetesi’ olarak adlandırılan grubu beş hafta boyunca aradı. Sonunda, 30 Ağustos 2020’de bir taşınabilir tuvaleti ve bir otopark bileti otomatını patlatırken suçüstü yakalandılar. Savcı Till von Borries, “Sanıklar tamamen zarar vermek amacıyla hareket etti. Christian R. bu işin asıl tetikleyicisiydi” dedi. Şüphelilerin susmayı tercih etmesi üzerine polis, telefonlarını inceleyerek hareket dökümlerini çıkardı ve Christian R.’nin eski belediye başkanı olan babasının evinde arama yaptı.

HUKUK EĞİTİMİ ALMIŞ

İki yıl süren soruşturmalar sonucunda sanıklar, Pirna’daki mahkemede suçlarını itiraf etti ancak tüm olayları üstlenmedi. Özellikle, içi saman dolu bir ahırın patlatılması ve tamamen yanmasıyla ilgili suçlamaları reddettiler. Bu olayda tek başına 200 bin Euro’luk zarar oluştu. Christian R., savunmasında, “O dönemde korona her şeyi kapatmıştı, arkadaşlarla buluşmak yasaktı. Ben sadece heyecan, adrenalin ve dikkat çekmek istedim” dedi. Olaylar sırasında hukuk eğitimi aldığı belirtilen Christian R., geçen yıl teoloji bölümüne geçti.

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CEZALAR ERTELENDİ

Diğer sanıklar Robin T. ve Robert B. ise pandemi kısıtlamaları ve kişisel sorunlarını öne sürerek benzer şekilde savunma yaptı. Üç sanık da mahkemede pişmanlıklarını dile getirdi. Mahkeme, Christian R.’yi dokuz patlamadan suçlu bularak 22 ay hapis cezasına çarptırdı. Robin T. 18 ay, Robert B. ise 20 ay hapis cezası aldı. Ancak, üç sanığın da sabıkası olmadığı için cezalar ertelendi ve denetimli serbestlik verildi.