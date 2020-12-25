Bölgesel Lig'den Bundesliga zirvesine

Yüz yılı aşkın tarihinde ilk kez Bundesliga’ya yükselen Union Berlin, ilk sezonunda lige tutunmayı başarmıştı. Berlin’in köklü üyesi, bu sezon gösterdiği performansla Almanya’nın en ilgi çekici takımlarından biri haline geldi. Geride kalan 13 haftada topladığı 21 puanla Avrupa kupaları potasında kendisine yer edinen ekip, ligin devleri karşısında sergilediği performanslarla da takdir topladı. Başkent ekibi, aldığı sonuçlar kadar etkileyici hikayesiyle de dikkat çekiyor…

Kuruluştan savaşa

1906 yılında Olympia Oberschöneweide ismiyle kurulan ekip, kısa süre sonra Union 06 Oberschöneweide ismiyle varlığını sürdürdü. Yerel başarılarıyla beraber 1923 yılında Almanya şampiyonası finaline yükselen başkent temsilcisi, Hamburg’a mağlup olarak kupayı müzesine götürme fırsatını tepti. Bu dönemde, fabrika işçilerinin kıyafetlerini anımsatan formasıyla halkın ilgisini çeken kulüp, taraftarlarınca “Eisern Union” (Demir Union) olarak anılmaya başladı. 1930’lu yıllardan İkinci Dünya Savaşı’na kadar çalkantılı neticeler elde eden ekip, 1945 yılında dönemin en üst kademesi olan Gauliga’dan küme düştü.

Savaş yılları

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’nın işgalci güçleri, ulusal spor müsabakalarının oynanmasını yasakladı. Bu dönemde, müttefik ülkeler tarafından kapatılan kulüp, SG Oberschöneweide ismiyle yeniden kuruldu. Şehir liglerinde mücadele eden takımın çoğu oyuncusu ve antrenörü batıya kaçarak SC Union 06 Berlin ve BBC Sudost takımlarını kurdular. Doğuda Oberschöneweide ismiyle varlığını sürdüren ekibin aksine batı takımı, bu dönemde oldukça ilgi çekici hale geldi ve Berlin duvarının inşasına kadar maçlarını Olimpiyat Stadyumu’nda oynadı. Şehir bölündükten sonra batı takımı, hızlı bir çöküşle en alt kademelere kadar geriledi.

Kulübün doğu şubesi, 1950-66 yılları arasında 6 kez isim değiştirdi ve bu sürecin ardından Union Berlin adını aldı. Bu dönemde kült kitlesi tarafından desteklenen kulüp, 1968’de Doğu Almanya kupasını kaldırmayı başardı. 1990 yılında Almanya’nın yeniden birleşmesiyle, Union Berlin için Bundesliga 2 serüveni başladı.

Finansal sıkıntılar, alt lig ve Avrupa serüveni

1993 ve 1994 yıllarında üst üste iki kez Bundesliga 2’ye çıkma hakkı kazanan Union Berlin, her iki yılda da mali problemleri nedeniyle bu lig için lisans alamadı. Milenyumun sonunda yeniden yükselişe geçen ekip, Georgi Vasilev yönetiminde girdiği 2000-2001 sezonunda hem Bundesliga 2’ye çıkma başarısı gösterdi, hem de büyük bir sürprizin altına imza atarak Almanya Kupası finaline çıktı. Bu neticeyle UEFA Kupası’nda oynamaya hak kazanan başkent ekibi, ilk turda Finlandiya’nın Haka takımını elemesine rağmen ikinci turda kupaya veda etti.

2004 yılında başkanlığa, günümüzde de görevini sürdüren Dirk Zingler geldi. Zingler döneminin başında 4.lige kadar gerileyen Union Berlin, üç sezon içerisinde Bundesliga 2’ye döndü ve uzun yıllar bu ligde iddiasını sürdürdü. Kulüp, 2018 yılında teknik direktörlüğe, son olarak Basel’de görev yapan Urs Fischer’ı getirdi.

Urs Fischer ve önlenemez yükseliş

İsviçreli teknik adam, Union Berlin serüveninden önce Zürih, Thun ve Basel takımlarını çalıştırmış, Basel’in başında iki lig ve bir de kupa şampiyonluğu elde etmişti. Fischer yönetiminin ilk yılında Bundesliga 2’yi üçüncü sırada noktalayan ekip, baraj maçlarında Stuttgart’a üstünlük kurarak, tarihinde ilk kez Bundesliga’ya yükselme başarısı gösterdi. 2019-2020 sezonunda Yunus Mallı ve şu anda Denizlispor forması giyen Neven Subotic’in de dahil olduğu Union Berlin ekibi, sezonu 41 puanla 11.sırada tamamlamayı başardı. Kulüp, yaz transfer döneminde kadrosuna eski Beşiktaşlı Loris Karius ve eski Fenerbahçeli Max Kruse'nin de dahil olduğu 12 futbolcuyu dahil ederek sezona başladı.

Max Kruse rüzgarı

Union Berlin, geride kalan 13 haftada topladığı 21 puan ile altıncı sıraya yerleşerek, Avrupa kupalarına göz kırpıyor. Oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin ilgisini çeken Berlin temsilcisi, Fischer yönetiminde oturttuğu sistemle oyuncularından yüksek verim alıyor. Bu sistemin ana parçalarından olan Max Kruse, ligde şu ana kadar forma giydiği 10 maçta, 6 gol ve 5 asistlik performansıyla takımın skor yükünü çekiyor. Başkent ekibi, sezonun geride kalan diliminde Bayern Münih'e karşı galibiyeti son bölümde kaçırmış, Borussia Dortmund'u ise 2-1'lik skorla devirmeyi başarmıştı. Union Berlin, 13 hafta itibariyle Bundesliga'nın en çok gol atan üç takımından biri konumunda bulunuyor.