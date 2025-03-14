Boğulma vakaları zirve yaptı!

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ALMAN Su Kurtarma Derneği (DLRG) Başkanı Ute Vogt, “Bu istatistik, 2019’dan bu yana ilk kez 400’ü aşıyor” dedi. 2019’da 417 kişinin boğulduğunu hatırlatan Vogt, özellikle yaz aylarında dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Boğulma vakalarının yüzde 48’i haziran-ağustos ayları arasında meydana geldi. Ağustos 2024’te 80 kişi boğularak hayatını kaybetti. Bu, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 33 kişilik bir artış anlamına geliyor. En yüksek aylık ölüm oranı ise 2020 yılının Ağustos ayında 117 kişiyle kaydedilmişti.

SAĞLIK SORUNU OLANLAR EKSTRA DİKKAT ETMELİ

Özellikle 50 yaş üstü bireylerin su kaynaklarında hayatını kaybetme oranı dikkat çekici şekilde arttı. 2023’te bu oran yüzde 50’nin altındayken, 2024’te boğulma vakalarının yüzde 60’ından fazlası 50 yaş üstü kişilerden oluştu. DLRG Başkanı Vogt, “Sıcak havalar ve soğuk suya ani dalışlar vücuda ciddi yük bindiriyor. Özellikle sağlık problemi olanların ekstra dikkatli olması gerekiyor. Küresel ısınma nedeniyle bu tür kazaların artması muhtemel” uyarısında bulundu.

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‘NEHİRLER SON DERECE TEHLİKELİ’

DLRG verilerine göre en fazla boğulma vakası nehir ve göllerde meydana geldi. 2024’te göl ve göletlerde 146 kişi boğulurken, nehir ve derelerde 161 kişi hayatını kaybetti. “Özellikle nehirler, yüzmek için son derece tehlikeli alanlar” diyen Vogt, iç sularda daha fazla güvenlik önlemi alınması gerektiğini vurguladı. Deniz kıyılarında ise boğulma vakaları arttı. 2023’te Kuzey Denizi ve Baltık Denizi’nde 27 kişi boğulurken, bu rakam 2024’te 30’a çıktı. Baltık Denizi’ndeki 27 ölümle, bölge tarihindeki en yüksek boğulma vakası sayısına ulaşıldı.

EN FAZLA VAKA BAVYERA’DA

Eyaletlere bakıldığında en fazla boğulma vakasının yaşandığı yer Bavyera oldu. 2024’te Bavyera’da 70 kişi boğularak hayatını kaybetti. Kuzey Ren-Vestfalya’da bu sayı 57, Baden-Württemberg’de 48, Aşağı Saksonya’da 46 ve Bremen’de 8 oldu. DLRG verilerine göre, boğulma vakalarının büyük çoğunluğunu erkekler oluşturuyor. 2024’te boğulan 411 kişinin 311’i erkekti. DLRG yetkilisi Achim Wiese, “Ne yazık ki birçok durumda aşırı özgüven ve dikkatsizlik boğulma vakalarında önemli bir faktör” dedi.

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ÇOCUKLARA DİKKAT

2024’te 10 yaş altı 14 çocuk boğularak hayatını kaybederken, 2023’te bu sayı 17 idi. Ancak DLRG, boğulma sonucu hayatta kalan ancak kalıcı sağlık sorunları yaşayan çocukların da unutulmaması gerektiğini belirtiyor. Çocukların evde, özellikle bahçedeki havuzlarda ve oyun alanlarındaki su birikintilerinde de tehlike altında olduğuna dikkat çeken dernek, yeni bir farkındalık kampanyası başlattı. Ağustos sonuna kadar 13 büyük şehirde 7 binden fazla reklam panosunda yer alacak kampanya ile ebeveynlerin daha bilinçli hale getirilmesi hedefleniyor.