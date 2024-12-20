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Boğaziçi Umut Derneği’nden anlamlı gece

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#ALMANYA#Boğaziçi#AVRUPADAN HABERLER
Boğaziçi Umut Derneği’nden anlamlı gece
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 10:52

Köln’ün sevilen iş insanları Ali ve Betül Aksu, BTF (Bridge To Türkiye Fund) ve Boğaziçi Umut Derneği iş birliğiyle, otizmli çocukların eğitimde eşit fırsatlara sahip olabilmesi için önemli bir adım atıyor. Yoksul ailelerin otizmli çocuklarının özel eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve onların topluma kazandırılmalarına destek olmak amacıyla ‘Seçemedikleri Hayata Ortak Ol” isminde bir yardım gecesi düzenliyorlar.

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TÜRKİYE’de yoksul ailelerin otizmli çocuklarına ücretsiz olarak eğitim veren Boğaziçi Umut Derneği’ne destek sağlamak amacıyla, 8 Ocak’ta Köln’deki Platin Event Location’da özel yardım gecesi düzenleyecek olan Ali Aksu, şunları söyledi: “Hepimizin ailesinde veya çevresinde hayata dezavantajlı başlayan yavrularımız olabiliyor. Hepimizin bu yavrularımıza sahip çıkmamız vicdani ve insani bir görevdir. Otizmli çocuklar, özel eğitime ve destekleyici bir çevreye ihtiyaç duyan bireylerdir. Ancak, birçok aile maddi imkânsızlıklar nedeniyle bu özel eğitim olanaklarına erişemiyor. Boğaziçi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’miz bu ihtiyacı karşılamak için hayata geçirilen bir proje ve dostlarımızın desteğiyle daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda 8 Ocak Çarşamba günü Platin Event Location’da, bizlere destek vermek için özel olarak gelen, Türkiye’nin sevilen sanatçıları Serkan Kaya, Altay Biber ve sevilen dizi oyuncumuz Barış Kılıç, sahne performansları ve konuşmalarıyla gecemize anlam katarken bizler de otizmli bireylerin hayatına dokunan başarı hikâyelerine tanıklık edeceğiz.”

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‘BİRLİKTE İNŞA EDELİM’
“Otizm farkındalığını artırmak ve ihtiyaç sahibi çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunmak için düzenlenen bu anlamlı gecede, sanatın, müziğin ve dayanışmanın gücünü bir araya getirmek istiyoruz. Bu anlamlı projenin hayata geçirilmesi ve sürdürülebilmesi için düzenlenen destek gecesine Köln ve çevresindeki tüm duyarlı vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Unutmayalım ki; seçemedikleri hayatlarına destek olabileceğimiz dezavantajlı çocuklarımız için yapacağımız her bağış, bu çocuklarımızın eğitim hayatında yeni bir sayfa açıp, geleceklerini inşa etmelerine katkı sağlayabilir. Onların geleceğini birlikte inşa edelim.”

Boğaziçi Umut Derneği’nden anlamlı gece

Boğaziçi Umut Derneği’nden anlamlı gece

Boğaziçi Umut Derneği’nden anlamlı gece

Boğaziçi Umut Derneği’nden anlamlı gece


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#ALMANYA#Boğaziçi#AVRUPADAN HABERLER

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