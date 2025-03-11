Bodensee’de Türk kadınlarının birlik ve dayanışması

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BÖLGEDEKİ Türk kadınları, Bodensee ve Çevresi Türk Okul Aile Birlikleri Derneği (TOAB) Başkanı Nurcan Mengüç’ün öncülüğünde bir araya gelerek hem Ramazan’ın ruhunu yaşadı hem de eğitim, sanat, kültür ve toplumsal dayanışma konularında fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda söz alan kadınlar, öncelikli hedeflerinin Almanya’daki Türk toplumunun birlik ve beraberliğini güçlendirmek ve sosyal hayata daha aktif katkı sunmak olduğunu dile getirdi. TOAB Başkanı ve Württemberg Veli Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Nurcan Mengüç, huzurlu ve güvenli bir toplumun ancak sağlıklı bireylerin gelişimiyle mümkün olduğunu vurguladı. Ayrıca, çok dilli ve çok kültürlü Alman toplumunda Türk kadınlarının da güçlü bir şekilde yer alması gerektiğine dikkat çekti.

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KADINLARIN BAŞARI ŞANSI YÜKSEK

Buluşmada, kadınların öncülüğünde hayata geçirilecek projelerin başarı şansının yüksek olduğu belirtilerek, bu doğrultuda somut adımlar atılmasının önemine değinildi. TOAB’nin bu süreçte öncü rol üstlenmesi, katılımcılarda büyük heyecan yarattı. Kadınlar, eğitim, kültür ve sanat alanlarında yeni projeler geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti. Toplantı sonunda, bölgedeki kültürel ve sanatsal faaliyetlerin güçlendirilmesiyle Türk kültürünün gelecek nesillere aktarılacağı ve aynı zamanda Alman toplumuna da katkı sağlanacağı vurgulandı. Program, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.