Boateng temyize gitti

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ALMANYA’da bir zamanların örnek gösterilen futbolcuları arasında yer alan ve Alman Milli Takımı’yla Dünya Kupası kaldıran futbolcu, adam yaralama suçlamasıyla hakkında verilen kararı kabul etmeyeceğini belirterek yeni avukatı aracılığıyla karara itiraz etti. Aynı şekilde savcılık ve davacı da karara itirazda bulundu. Jerome Boateng, geçen hafta Münih İdare Mahkemesi’nde görülen duruşmada suçlu bulunmuş, günlük 30 bin eurodan 60 gün için toplamda 1.8 milyon euro para cezası almıştı. Savcılık ise para cezasının yanı sıra adam yaralamaya yönelik ağır suç eylemi bulunduğunu belirterek tecilli hapis cezası talep etmişti. Suçlamaları kabul etmeyen Boateng ise tam tersine kız arkadaşının agresif olduğunu ve kendisine saldırdığını iddia ediyor.