Boateng temyize gitti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Orhan Gencebayın oğlu Gökhan Gencebay kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşındaOrhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?#Gökhan Gencebay
Son dakika... Elmalı davası devam ediyor Baba Gürhan G.: Çocuklarıma bunu yaşatanların serbestçe dolaşmalarını kabul edemiyorumSon dakika... Elmalı davası devam ediyor! Baba Gürhan G.: Çocuklarıma bunu yaşatanların serbestçe dolaşmalarını kabul edemiyorum#Elmalı Davası
Sürmeneli ve Öztürk, Trabzonlu gençlere örnek olduSürmeneli ve Öztürk, Trabzonlu gençlere örnek oldu#Birdal Öztürk
Gençlerbirliğinde ilk galibiyet sevinciGençlerbirliği'nde ilk galibiyet sevinci#TFF 1. Lig
Diyarbakırda polisin otomobilinden uyuşturucu çıktı Cinsel içerikli video ile tehdit edildim dediDiyarbakır'da polisin otomobilinden uyuşturucu çıktı! 'Cinsel içerikli video ile tehdit edildim' dedi#Diyarbakır
Son dakika... Çinden nükleer tehdit: Hedefteki ülkeyi açıkladılarSon dakika... Çin'den nükleer tehdit: Hedefteki ülkeyi açıkladılar!#Çin
Son dakika... Bakan Muştan fahiş fiyat ile mücadele açıklamasıSon dakika... Bakan Muş'tan fahiş fiyat ile mücadele açıklaması #Fahiş Fiyat
Ünlü yıldızın kabusu gerçek oldu: Bebeğim karyolasında mosmor olmuştu, yoğun bakıma aldılarÜnlü yıldızın kabusu gerçek oldu: Bebeğim karyolasında mosmor olmuştu, yoğun bakıma aldılar!#Lucy Mecklenburg
Dünya bu skandalla çalkalanıyor ABDli olimpik cimnastikçiler, FBIı cinsel tacizi görmezden gelmekle suçladıDünya bu skandalla çalkalanıyor! ABD'li olimpik cimnastikçiler, FBI'ı cinsel tacizi görmezden gelmekle suçladı#Simone Biles
Türkiyede yabancı girişimciye Turkuaz Kart uygulaması başladıTürkiye'de yabancı girişimciye 'Turkuaz Kart' uygulaması başladı#İş Dünyası
HABERLERAvrupa Haberleri

Boateng temyize gitti

#Almanya#Jerome Boateng Temyize Gitti#Şiddet
Boateng temyize gitti

Eski kız arkadaşına tatilde şiddet uyguladığı gerekçesiyle suçlu bulunup 1.8 milyon euro ödemeye mahkûm edilen futbolcu Jerome Boateng, temyize gitti.

Haberin Devamı

ALMANYA’da bir zamanların örnek gösterilen futbolcuları arasında yer alan ve Alman Milli Takımı’yla Dünya Kupası kaldıran futbolcu, adam yaralama suçlamasıyla hakkında verilen kararı kabul etmeyeceğini belirterek yeni avukatı aracılığıyla karara itiraz etti. Aynı şekilde savcılık ve davacı da karara itirazda bulundu. Jerome Boateng, geçen hafta Münih İdare Mahkemesi’nde görülen duruşmada suçlu bulunmuş, günlük 30 bin eurodan 60 gün için toplamda 1.8 milyon euro para cezası almıştı. Savcılık ise para cezasının yanı sıra adam yaralamaya yönelik ağır suç eylemi bulunduğunu belirterek tecilli hapis cezası talep etmişti. Suçlamaları kabul etmeyen Boateng ise tam tersine kız arkadaşının agresif olduğunu ve kendisine saldırdığını iddia ediyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Jerome Boateng Temyize Gitti#Şiddet