Boateng nişanlandı

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TEMYİZE giderek mahkeme kararına itiraz eden Boateng, bir barışıp bir ayrıldığı kız arkadaşı 35 yaşındaki oyuncu Rebecca Silvera ile nişanlandı. Jamaika asılı Rebecca Silvera’nın yaklaşık 3 hafta önce doğum günü kutladığı ve Boateng’in burada kız arkadaşına evlenme teklif ettiği kaydedildi. Silvera, Instagram hesabından, akşam yemeği fotoğraflarını paylaşırken altına, “Kutladığım en iyi doğum günü” diye yazdı. Boateng’in intihar eden kız arkadaşı model Kasia Lenhardt, Rebecca Silvera’nın Boateng’le olan aşıkını bozduğu suçlamasında bulunmuştu.