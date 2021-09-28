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HABERLERAvrupa Haberleri

Boateng nişanlandı

#Jerome Boateng#AVRUPADAN HABERLER#Rebecca Silvera
Boateng nişanlandı

Eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı için 1.8 milyon euroluk para cezası alan ünlü futbolcu Jerome Boateng, nişanlandı.

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TEMYİZE giderek mahkeme kararına itiraz eden Boateng, bir barışıp bir ayrıldığı kız arkadaşı 35 yaşındaki oyuncu Rebecca Silvera ile nişanlandı. Jamaika asılı Rebecca Silvera’nın yaklaşık 3 hafta önce doğum günü kutladığı ve Boateng’in burada kız arkadaşına evlenme teklif ettiği kaydedildi. Silvera, Instagram hesabından, akşam yemeği fotoğraflarını paylaşırken altına, “Kutladığım en iyi doğum günü” diye yazdı. Boateng’in intihar eden kız arkadaşı model Kasia Lenhardt, Rebecca Silvera’nın Boateng’le olan aşıkını bozduğu suçlamasında bulunmuştu.

 

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#Jerome Boateng#AVRUPADAN HABERLER#Rebecca Silvera