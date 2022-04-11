BND’ye SPD’yi dinletmiş

Haberin Devamı

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG gazetesinde yer alan habere göre, Konrad Adenauer, SPD’nin üst yönetimi hakkında bilgi toplamak için iki muhbir kullanmış. Muhbirlerden birinin doğrudan SPD’nin üst yönetiminde görev aldığı belirtilirken, SPD yönetim kuruluna ait yaklaşık 500 gizli raporun CDU yönetimindeki başbakanlığa aktarıldığı kaydedildi. Adenauer’in görev süresi boyunca BND’ye bağlı muhbirleri aracılığıyla muhalefet partisi SPD’nin tüm eylem ve fikirlerinden günü gününe haberdar olduğu belirtildi. Belgelere göre SPD hakkında bilgileri sızdıran Siegfried Ortloff ve Siegfried Ziegler isimli muhbirlerin ikisi de SPD’li. Ortloff’un, SPD yönetim kurulu için çalıştığı ve komünistlerin partiye sızmasına karşı sorumlu birimde yer aldığı belirtildi. Ziegler’in ise Starnberg’deki SPD bölge başkanı olduğu kaydedildi. Her ikisinin de Başbakanlık Müsteşarı Globke üzerinden Adenauer’e bilgi verdiği kaydedildi.

Haberin Devamı

TARİHÇİ HENKE ORTAYA ÇIKARDI

Araştırmayı, CDU bağlantılı Konrad-Adenauer-Vakfı’nın belgelerini inceleyen tarihçi Klaus-Dietmar Henke ortaya çıkardı. Henke, dış istihbarattan sorumlu BND tarihini araştırmak üzere oluşturulan bağımsız tarihçiler komisyonunun sözcülüğünü yapıyor. Konrad Adenauer’in, Başbakanlık Müsteşarı Hans Globke ve kendi adını taşıyan Gehlen örgütünün lideri Reinhard Gehlen aracılığıyla rakiplerini gözetim altında tuttuğu önceden de biliniyordu. Adenauer’in sonradan başbakanlık koltuğuna oturan SPD’li Willy Brandt’ı da izlettirdiği ortaya çıkmıştı. Ancak SZ’nin haberine göre şu anda yeni değerlendirilen belgeler, siyasi rekabette casusluğun ‘yeni bir boyutunu’ ortaya koyuyor. SZ, bunun bir ‘Alman Watergate’ skandalı olduğunu belirtiyor.

SPD Genel Sekreteri Kevin Kühnert

Haberin patlak vermesinden sonra açıklama yapan SPD Genel Sekreteri Kevin Kühnert, CDU’nun konuyla yüzleşmesini ve açıklama yapmasını istedi. SZ gazetesine konuşan Kühnert, “İlk demokratik başbakanın, hukukun üstünlüğünü ve demokratik ilkeleri hiçe sayarak sistematik olarak gücünü genişletmesi ve pekiştirmesi, Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde muhtemelen eşi görülmemiş bir çirkin olaydır. Alman Hıristiyan Demokratlarının eleştirel bir değerlendirmeyle yüzleşmesinin zamanı geldi” dedi.