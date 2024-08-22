BND, Gamescom Fuarı’nda eleman avına çıktı

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BND, özellikle gençlerin ve bilgisayar yazılımına meraklı gençlerin ilgi gösterdiği fuarda stant açtı. BND’nin standına gelen ziyaretçiler, bir bilgisayar oyunu oynayarak, kurgusal bir terör saldırısına dair ipuçlarını bulmaya çalışıyor. Die Welt gazetesine konuşan BND basın sözcüsü Julia Linner, aradıkları yeni yeteneklerle Gamescom ziyaretçileri arasında ortak kesişim noktası bulunduğunu belirterek, “Uzman personel eksikliği, BND’yi de etkiliyor” dedi. Ancak fuarda istihbaratı temsil eden BND çalışanları, diğer katılımcıların aksine, isim etiketi taşımıyor. BND görevlileri, ziyaretçilere istihbarat dünyası ve iş hayatıyla ilgili genel bilgiler de veriyor. BND’nin yanı sıra Alman Ordusu ve silah üreticisi Rheinmetall de oyun fuarında stant açarak temsil ediliyor. BND’de yaklaşık 6 bin 500 kişi görev alıyor. Bunların yaklaşık 1.500’ü yurt dışında görev alıyor.

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