BND de casus yazılımı kullanmış!

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FEDERAL Kriminal Dairesi’nin (BKA) yanı sıra dış istihbarattan sorumlu BND’nin de Pegasus’u uluslarası operasyonlarda kullandığı ifade edildi. Pegasus casusu yazılım programı, İsrailli software şirketi NSO Group tarafından geliştirildi ve birçok ülke güvenlik birimlerinin bu yazılımı kullandığı açıklandı.

NASIL ÇALTIŞTIĞI BİLİNMİYOR

Almanya’da ise iç güvenlikten sorumlu BKA’nın bu yazılımdan yararlandığının ortaya çıkması yaz aylarında büyük tartışmalara yol açmıştı. Ancak NDR, WDR medya kuruluşları ile Süddeutsche Zeitung ve Zeit gazeteleri, BKA’nın yanı sıra dış istihbaratın da Pegasus yazılımını kullandığını yazdı. Ancak yazılımın kullanılıp kullanılmadığı konusunda istihbarat ve başbakanlık açıklama yapmadı. Pegasus’un nasıl bir sistemle çalıştığı ise bilinmiyor.

DURDURULMASINI İSTEDİLER

BKA, skandalın patlak vermesinden sonra Federal Meclis İçişleri Komisyonu’nda, Pegasus casusu yazılımının kullanıldığını itiraf etmişti. Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkan yardımcısı Konstantin von Notz, casus yazılım programı kullanılmasının hukuk devleti açısından bir kâbus olduğunu belirterek eleştirdi. Aynı şekilde muhalefetteki FDP de casus yazılımın derhal durdurulmasını istedi.