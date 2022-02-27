BND Başkanı özel timle Ukrayna’dan tahliye edildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İngiliz bakandan flaş iddia: Ukrayna krizi yıllarca sürebilirİngiliz bakandan flaş iddia: Ukrayna krizi yıllarca sürebilir!#Rusya
Son dakika... Harkivde sokak savaşı İlk görüntüler geldiSon dakika... Harkiv'de sokak savaşı! İlk görüntüler geldi#Ukrayna
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...#Budapeşte Memorandumu
Zelenskiden müzakere yanıtı İstanbul önerisiZelenski'den müzakere yanıtı! İstanbul önerisi#Rusya
Ukrayna savaşı 4. gününde... Rusyanın Ukrayna saldırısı dış basında nasıl yankılandıUkrayna savaşı 4. gününde... Rusya'nın Ukrayna saldırısı dış basında nasıl yankılandı?#Rusya
Rusyaya çok büyük darbe SWIFT sisteminden çıkarılıyorRusya'ya çok büyük darbe! SWIFT sisteminden çıkarılıyor#Rusya
İsveç ve Finlandiya’da Rus endişesiİsveç ve Finlandiya’da Rus endişesi#Rusya
Ukraynadaki dehşeti anlattı Gözyaşları içinde konuştu: Kalbim kaldıUkrayna'daki dehşeti anlattı! Gözyaşları içinde konuştu: Kalbim kaldı#Ukrayna
En tehlikelisi Instagram... Rusya Ukrayna savaşında yanlış bilgi yağmuru Nasıl korunabiliriz'En tehlikelisi Instagram...' Rusya Ukrayna savaşında yanlış bilgi yağmuru! Nasıl korunabiliriz?#Rusya
Rusyada SWIFT endişesi Ödemeleri erkenden istediler...Rusya'da SWIFT endişesi! Ödemeleri erkenden istediler...#SWIFT
Piyasalarda savaş haftası Altında yeni rekor gelir miPiyasalarda 'savaş' haftası! Altında yeni rekor gelir mi?#Altın Fiyatları
Allahım canım babamı bize ve torunlarına bağışla...'Allah'ım canım babamı bize ve torunlarına bağışla...'#Seray Sever
Rusya - Ukrayna savaşı... Elon Musk Starlink uydu sistemlerini aktif ettiRusya - Ukrayna savaşı... Elon Musk Starlink uydu sistemlerini aktif etti #Elon Musk
Aleyna Tilkiye tehdit soruşturmasında yeni gelişmeAleyna Tilki'ye tehdit soruşturmasında yeni gelişme#Aleyna Tilki
Çıkardığım yedi sonuçÇıkardığım yedi sonuç#Zelenski
HABERLERAvrupa Haberleri

BND Başkanı özel timle Ukrayna’dan tahliye edildi

#Ukrayna#Rusya#BND Başkanı
BND Başkanı özel timle Ukrayna’dan tahliye edildi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı başlattığı gün Ukrayna’da bulunan Almanya Dış İstihbarat Başkanı Bruno Kahl’ın, (BND) özel birlikler eşliğinde ülkeden çıkarıldığı öğrenildi.

Haberin Devamı

KAHL’ın geçen hafta çarşamba günü son durum hakkında bilgi almak için Ukrayna’da olduğu ve Rusya’nın saldırı başlatması üzerine hava sahasının kapanması nedeniyle uçakla dönemediği belirtildi. Savaşın başlamasıyla mülteci akını nedeniyle kara yolculuğunun da zorlaştığı kaydedilirken, Kahl’ın özel birlikler eşliğinde cuma günü AB üyesi olan Polonya’ya tahliye edildiği açıklandı.

BND Başkanı özel timle Ukrayna’dan tahliye edildi

ÖZEL BİRİM POLONYA’YA GİRMESİNİ SAĞLADI
BND Başkanı aynı gün akşam Berlin’e ulaştı. Focus dergisi ise savaşın başlaması nedeniyle federal polise bağlı özel timin Kahl’ın tahliyesine eşlik etmek için yetişemediğini daha sonra istihbarattaki özel birimin tehlikeli bölgeye geçerek BND Başkanı’nı Polonya girmesini sağladığını yazdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#Rusya#BND Başkanı

BAKMADAN GEÇME!

Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna