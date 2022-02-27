BND Başkanı özel timle Ukrayna’dan tahliye edildi

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KAHL’ın geçen hafta çarşamba günü son durum hakkında bilgi almak için Ukrayna’da olduğu ve Rusya’nın saldırı başlatması üzerine hava sahasının kapanması nedeniyle uçakla dönemediği belirtildi. Savaşın başlamasıyla mülteci akını nedeniyle kara yolculuğunun da zorlaştığı kaydedilirken, Kahl’ın özel birlikler eşliğinde cuma günü AB üyesi olan Polonya’ya tahliye edildiği açıklandı.

ÖZEL BİRİM POLONYA’YA GİRMESİNİ SAĞLADI

BND Başkanı aynı gün akşam Berlin’e ulaştı. Focus dergisi ise savaşın başlaması nedeniyle federal polise bağlı özel timin Kahl’ın tahliyesine eşlik etmek için yetişemediğini daha sonra istihbarattaki özel birimin tehlikeli bölgeye geçerek BND Başkanı’nı Polonya girmesini sağladığını yazdı.