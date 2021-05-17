BND artık Instagram’da

YAKLAŞIK iki yıl önce Youtube kanalı açan BND, resmi kuruluşunun 65 yılında açtığı Instagram üzerinden daha çok gençlere ulaşmayı hedefliyor. Amerikan İstihbaratı FBI yaklaşık 2 milyon, CIA yaklaşık 400 bin, İngiliz istihbaratı MI5 100 bine yakın takipçisi varken BND ayda 60 bine yakın takipçiye ulaşmak istiyor. İstihbarat Başkanı Bruno Kahl, modern bir işverenin görünür olması gerektiğini belirtti.

‘SİYASİ TARTIŞMA YÜRÜTMEYECEĞİZ’

BND Başkanı Bruno Kahl, “Bir istihbarat, operasyonlarından, gizli bilgilerinden ve metotlarından bahsetmez. Instagram sayfamızda siyasi tartışma yürütmeyeceğiz” dedi. Kahl, yapılan paylaşımlarla daha çok BND’nin çalışma alanları ve günlük işlerine genel bir bakış sağlayacaklarını ve Almanya’nın güvenliği konusunda nasıl çalışıldığı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlere izlenim elde etme imkanı sunacaklarını ifade etti.

ÇALIŞANLARIN ANEKTODLAR YER ALACAK

BND, iki yıllık bir hazırlık döneminden sonra ocak ayında sosyal medya ekibi kurdu. BND Instagram üzerinden daha çok matematik, bilgisayar, doğa bilimleri ve teknik konularına ilgi duyan gençlere hitap edecek. Paylaşımlarda çalışanların anekdotları, yer alacak. Ancak gizlilik nedeniyle çalışanların isimleri ve fotoğrafları yayınlanmayacak. BND’nin ilk paylaşımında ise Berlin’de yeni inşa edilen binanın temelinin planı oldu.