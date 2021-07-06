BND ajanına ‘casusluk’ suçlaması

HAKKINDA daha önce dava açılan ‘çifte ajan’, kaçma tehlikesine karşı dün akşam üstü İtalya tatilinden dönüşünde evinin önünde yakalandı. Federal Başsavcılık’tan yapılan açıklamada, CSU’ya yakınlığıyla bilinen Hanns-Seidel Vakfı’nda 2001’den beri kadrolu olarak görev yaptığı belirtilen 75 yaşındaki Klaus L.’nin, tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildiği duyuruldu. Vakıfta görevliyken aynı zamanda BND adına çalışan Klaus L.’nin, 2010’dan 2019’a kadar devlet ziyaretleri ve uluslararası konferanslar öncesinde ve sonrasında, güncel konularda Çin istihbaratına düzenli bilgiler sağladığı belirtildi. Zanlının, Çin istihbaratına ilettiği bilgileri çok sayıda üst düzey siyasi muhataplardan elde ettiği ifade edilen açıklamada, bu bilgiler karşılığında hem seyahatlerinin finanse edildiği hem de para aldığı vurgulandı. Daha önce de zanlının evine yapılan baskın sonucu çok sayıda materyale el konulmuştu.