BMW’den rekor: 2.2 milyon araç sattı!

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KONUYLA ilgili açıklamada bulunan Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkanı Pieter Nota, otomotiv sektöründeki çip krizine rağmen satışların en üst noktada olduğunu söyledi. Bünyesinde Mini ve Rolls-Royce markalarını da bulunduran şirketin sadece BMW satışının 2.2 milyonun üzerinde olduğunu belirten Nota, detaylı rakamları gelecek hafta içinde açıklayacaklarını dile getirdi. En fazla satış artışının elektrikli araçlarda gerçekleştiğini vurgulayan pazarlama şefi, 100 binin üzerinde tam elektrikli araç satarak hedeflenen rakamlara ulaştıklarını belirtti. Daha önce yapılan açıklamada BMW’nin 2021 yılının ilk 9 ayında 1 milyon 932 bin araç satışı yapılarak, toplamda 82.8 milyar euro ciro elde edildiği duyurulmuştu. Büyüme hedeflerinin bu yılda da devam edeceğini belirten Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Zipse de bu yıl içerisinde 6 bin ek eleman alacakları açıklamasında bulunmuştu.

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MERCEDES’TEN GERİ ÇAĞIRMA

Diğer bir Alman otomobil üreticisi Mercedes’in ise teknik sorunlardan dolayı dünya genelinde 800 bin kadar aracı geri çağırdığı bildirildi. Dizel yakıtlı GLE, GLS, GLC, ve G sınıfı gibi SUV modeller ile C, E ve S model binek otolardaki soğutucu pompalarda ortaya çıkabilecek kaçaktan dolayı, söz konusu araçların acilen servislere götürülmesi istendi. Adı geçen modellerde yangın tehlikesi bulunduğunu belirten şirket yetkilileri, yedek parça sıkıntısından dolayı tamir sürecinin uzayabileceğine dikkat çekti, araçların dikkatli kullanılması istendi.