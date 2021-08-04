BMW’de üretim durdu, satışlar arttı!

ÖZELLİKLE araçların bilgisayar sistemlerinde kullanılan entegre devrelerde yaşanan sıkıntı nedeniyle BMW’nin birçok tesisinde üretime ara vermek zorunda kaldığı, ancak satış talebi çokluğundan dolayı geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 28 artışla 55.5 milyar euro ciro yakalandığı duyuruldu. Şirketin net kârının ise 362 milyon artış göstererek, 7.6 milyara yükseldiği ifade edildi.

ELEKTRİK ARAÇLAR İKİ KATTAN FAZLA

BMW’nin Münih merkezinden yapılan açıklamaya göre, özellikle elektrikli araç satışları iki katın üstünde artış gösterdi. BMW, Mini ve Rolls-Royce markaları toplamında ilk 6 ayda yüzde 39 artışla 1 milyon 340 bin araç pazarlayan holding, 153 bin 243 adet tam elektrikli ve hibrit otomobil satışı gerçekleştirdi. Elektrikli araç satışının geçen yılın aynı döneminde 61 bin 652 kadar olduğu kaydedildi.

HEDEF TUTTURULAMADI

Ancak tedarik sıkıntısından dolayı üretime ara verilmesi ve yan saniyede artan maliyetler nedeniyle daha önceden açıklanan hedeflere ulaşmada sorun yaşandığını belirten sektörel uzmanlar, entegre devre sıkıntısından dolayı BMW markalarının hedeflenenden 70-90 bin kadar daha az satış gerçekleştirdiğini, BMW hisselerinin de aynı nedenlerden dolayı son zamanlarda yüzde 5 civarında değer kaybettiğine dikkati çekti.