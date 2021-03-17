BMW hedef yükseltti

PANDEMİ başladıktan sonra büyük ciro kaybına uğrayan şirketin, özellikle Çin’den gelen talep ile otomobil segmentinde geçerli EBİT marjını yüzde 2.7’den yüzde 6 ila 8 arası bir seviyeye çıkaracaklarını belirten Zipse, üretimde büyüme içine girdiklerini söyledi. Geçen yıl 5 bin kişinin işine son vermek durumunda kaldıklarını kaydeden Zipze, yıl sonuna doğru tekrar eski çalışan sayısına ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi. Tam elektrikli araç gelişimine ağırlık vereceklerini vurgulayan şirket CEO’su, Münih’te yeni üretilmeye başlayan BMW i4 modelini planlanandan üç ay önce bu yıl içerisinde piyasaya süreceklerini belirtti.

TAM ELEKTRİKLİDE HEDEF YÜZDE 50

BMW’nin hedefleri arasında tam elektrikli araç üretimini her yıl yüzde 50 artırarak, 2030 yılında satılan her iki otomobilden birinin tamamen elektrikli olması bulunuyor. Mini markalı otomobillerin ise 2030’dan itibaren sadece elektrikli olarak üretileceği belirtiliyor. Geçen yılın rakamlarına göre BMW, araç satışında yüzde 8 dolayında gerileme yaşamış, cirosu ise 104 milyar eurodan 99 milyara gerilemişti. Şirket 3.86 milyar euro zarara uğramıştı.