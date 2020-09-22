‘BM’nin reformlara ihtiyacı var’

KONUŞMASINDA isim vermeden Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Çin ve Rusya’nın güvenlik konseyinde kararları engellemeye yönelik tutumlarını eleştiren Merkel, şunları söyledi: “BM ideallerinin arkasında durmalı. Bireysel üyelerin çıkarlarının öne çıkması sistemin olması gerektiği gibi çalışmasını engelliyor. Kim ki tek başına idare edebileceğini düşünüyorsa yanılıyor. Bizim refahımız da paylaşılır, acılarımız da. Korona salgını sorunların ulusal sınırları aştığını gösteren iyi bir örnek. Salgın, küresel sorunlara çözümün anlayış ve iş birliğiyle bulunacağını bize gösterdi. Bir tek dünyamız var. BM’nin 21. yüzyıldaki küresel zorlukların üstesinden gelebilmesi için gelişmesi gerekir. Libya ve Suriye’deki ciddi güvenlik sorunları da ortak çabayla çözülebilir. Genişletilmiş bir Güvenlik Konseyi’nde memnuniyetle sorumluluk almaya hazırız.”

BM’nin başarılı çalışmalar yaptığını da belirten Merkel, Afganistan ve Mali’de barışı inşa etme çabalarını, savaş suçlularına yönelik sürdürülen kovuşturmaları ve yoksulluk ile çiçek aşısına karşı verilen mücadeleyi de övdü.